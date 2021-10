L’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah a eu le dernier mot contre Marcelo Bielsa en envoyant l’ancien club de Leeds United hors de la Coupe Carabao lors d’une défaite 2-0.

L’international anglais des moins de 21 ans a passé une demi-saison en prêt à Elland Road en 2020 avant d’être écarté par l’Argentin.

Le joueur de 22 ans a terminé Leeds en Coupe Carabao

Cependant, le joueur de 22 ans s’est assuré une petite part de revanche en marquant le deuxième but de la victoire de routine d’Arsenal, mais seulement avec les meilleures marges.

Les Blancs ont en fait démenti leur mauvaise forme en Premier League et ont commencé le match sur le pied avant, forçant Bernd Leno à effectuer une série d’arrêts intelligents dès le début.

Daniel James a été dégagé par Diego Llorente et a forcé l’Allemand à effectuer un arrêt à bout portant, avant qu’un tir de Jack Harrison ne fasse s’étaler le deuxième choix des Gunners.

Pourtant, Leeds n’a pas réussi à faire face au retour de Callum Chambers alors qu’il marquait son premier but pendant trois mois seulement 23 secondes après avoir été présenté comme remplaçant pour rentrer chez lui depuis un corner.

Bielsa a écourté le prêt de Nketiah en 2020

L’attaquant d’Arsenal ressemble à un autre homme

Bielsa aurait été furieux en regardant Nketiah puis poursuivre une tête capricieuse de Liam Cooper, avant de contourner Illan Meslier et de terminer sous un angle serré.

Il serait juste de dire que le diplômé de l’académie d’Arsenal a eu du mal à démarrer aux Emirats, mais il ne fait aucun doute que les commentaires de Bielsa en 2020 auraient fait mal après avoir vu un prêt écourté après seulement 19 apparitions.

« Nketiah est arrivé ici parce que Leeds était l’endroit idéal pour grandir, car c’était moi qui allais l’entraîner », a déclaré Bielsa. « Je sais qui je suis et je ne crois pas à ces messages. Tout autour du transfert d’Eddie était un mensonge, Nketiah est venu jouer. De quelque manière que. Il n’a pas joué et il est parti.

«Mais pire encore, parce que moi, dans deux situations, j’ai mis Bamford sur le banc et en deux mois, il était avec nous, il n’a pas pu jouer. Les joueurs font la pré-saison. Un joueur en six mois joue deux matches, pense qu’il arrivera dans un club et jouer sous-estime ce qu’est Leeds en tant que club, équipe et institution.

Chambers frappe sa tête à la maison seulement 23 secondes après son entrée en jeu

Nketiah a sept buts en huit apparitions en Coupe Carabao pour Leeds et Arsenal, mais Andy Townsend craint que le jeune ne soit pas encore prêt à usurper ses collègues plus expérimentés aux Emirats.

Il a déclaré sur talkSPORT: «Je ne pense pas qu’Eddie soit encore prêt à être une menace pour Aubameyang et Lacazette pour ces points de départ.

« Mais vous ne pouvez pas ignorer le fait qu’il continue de marquer dans ces compétitions et qu’il a très bien réussi son but. »

Les Gunners se qualifient pour les quarts de finale, tandis que Leeds devra arrêter cette chute dramatique lors de sa deuxième saison de retour dans l’élite.