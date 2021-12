L’attaquant d’Arsenal pas assez bon pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, déclare Paddy Kenny

Eddie Nketiah n’est pas assez bon pour être le successeur immédiat à Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang, selon le spécialiste Paddy Kenny.

Nketiah, 22 ans, a eu une carrière mitigée avec les Gunners après son ascension dans les rangs de Hale End. Il a fait ses débuts en 2017 et malgré avoir atteint 71 apparitions, il a eu du mal à trop progresser.

La carrière internationale de l’attaquant s’est avérée impressionnante puisqu’il est devenu le meilleur buteur de l’Angleterre des moins de 21 ans.

Cependant, pendant la majeure partie de sa carrière à Arsenal, il est resté plus bas dans la hiérarchie.

Il y a maintenant une chance pour lui d’intensifier, cependant. Manquement disciplinaire d’Aubameyang l’a vu se figer et le contrat d’Alexandre Lacazette expire à la fin de la saison.

Nketiah est dans la même position que Lacazette et le patron d’Arsenal Mikel Arteta a offert des assurances au joueur sur son rôle.

Cependant, des rapports affirment que Nketiah pourrait encore partir en janvier car ses performances telles que son triplé contre Sunderland mardi attirent l’attention des clubs intéressés.

Selon l’ancien gardien de but Kenny, cependant, Arsenal devrait sortir et acheter un nouvel attaquant – au lieu de s’appuyer sur Nketiah – si l’avenir d’Auameyang est loin du club.

« C’est une question difficile, pour moi », a déclaré l’expert à Football Insider.

« Je ne manque pas de respect à Sunderland, mais c’est une équipe de League One. C’était un match dans lequel on s’attendait à ce qu’il réussisse. Faire un triplé à domicile contre n’importe qui est un exploit, c’est toujours impressionnant.

« Peut-il le faire semaine après semaine en Premier League ? Je ne pense pas. Si Arsenal veut se débarrasser d’Aubameyang, il doit faire appel à un opérateur expérimenté.

« Quelqu’un qui a déjà marqué des buts en Premier League. Je ne manque pas de respect à Nketiah, mais je ne suis pas sûr qu’il soit ce type.

Arteta admet Nketiah, préoccupation d’Arsenal

S’exprimant lors d’une récente conférence de presse, Arteta a admis qu’il était conscient des inquiétudes concernant Nketiah et Lacazette.

Il a déclaré : « Nous avons un cloud et le cloud est là et, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de le changer.

«Nous y travaillons pour essayer de le rendre aussi petit et aussi clair que possible, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que les contrats ont des détails, leur timing est délicat et nous essayons de le résoudre.

« Cela dépend de chaque cas, dépend de la situation du joueur, des minutes qu’il joue, de sa volonté ou de l’offre que vous avez. Mais c’est quelque chose que vous devez considérer.

Nketiah aurait des intérêts de West Ham et Brighton avant la fenêtre de transfert de janvier.