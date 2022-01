L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang absent de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations du Gabon après avoir été testé positif pour COVID

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang est absent du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations du Gabon après avoir renvoyé un test COVID positif.

Le joueur de 32 ans s’est envolé pour le Cameroun pour la prochaine phase finale, mais il ne jouera aucun rôle dans le choc du Gabon contre les Comores lundi.

Aubameyang ne peut pas faire de pause pour le moment

Il a été rapporté qu’Aubameyang et certains de ses coéquipiers gabonais, dont l’ancien milieu de terrain de la Juventus et de Southampton Mario Lemina, étaient récemment à Dubaï avant le tournoi.

C’est le dernier d’une série de revers pour Aubameyang, qui a perdu son statut de capitaine d’Arsenal en décembre et est tombé en disgrâce auprès de Mikel Arteta.

Il entre à la CAN avec un avenir incertain lié à un éloignement de l’Emirates Stadium.

Des gens comme Barcelone et Newcastle ont fait état d’un intérêt pour Aubameyang en janvier et Trevor Sinclair pense qu’une décision de Tyneside serait idéale pour le joueur et le club.

Aubameyang est le capitaine de l’équipe nationale mais n’est plus le skipper de son club

Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Si vous mettez Aubameyang là-dedans, vous avez une menace dans les airs, un rythme derrière, des objectifs et un potentiel pour que Newcastle reste en place.

« S’ils sont désespérés pour des buts, je pense qu’il [Aubameyang] aura quelque chose à prouver parce qu’il voudra montrer aux gens que la culture de l’annulation était mauvaise.

« Il voudra prouver que les gens ont tort qui ont dit qu’ils ne voulaient plus de lui au club de football. »

