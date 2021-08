L’attaquant de Barcelone Rey Manaj s’apprête à rejoindre Spezia – rapport

L’attaquant de Barcelone Rey Manaj devrait rejoindre le club de Serie A Spezia pour un prêt d’une saison avec une option d’achat, selon Fabrizio Romano. Les clubs de Serie A prennent généralement cette option dans des accords comme celui-ci, il est donc très probable que cela se transforme en un mouvement permanent pour l’Albanais. Des informations en provenance d’Italie indiquent que le Barça recevra une commission de prêt de 3 millions d’euros.

L’accord de Rey Manaj entre Barcelone et Spezia sera conclu aujourd’hui. Plus de détails : ça va être un prêt avec option d’achat. Conditions personnelles convenues – derniers détails entre les clubs. Fait et confirmé. ⚪️ #FCB #DeadlineDay

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 août 2021