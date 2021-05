L’attaquant de Bundesliga surclassant Erling Haaland, star par rapport à Zlatan Ibrahimovic, et les buteurs de Premier League sont des remplaçants possibles de Harry Kane pour Tottenham

Tottenham se prépare à vivre sans Harry Kane et cherche des remplaçants potentiels s’il effectue un transfert loin du club.

L’as des Spurs veut quitter le nord de Londres dans le but de remporter des honneurs majeurs pour la première fois de sa carrière.

.

Kane veut quitter Tottenham

Après avoir raté la Coupe Carabao ce trimestre et vu le défi du titre du club s’effondrer en mille morceaux, la porte de sortie s’ouvre.

Qu’il réussisse dépend d’un ensemble unique de circonstances que seul le président Daniel Levy est susceptible de définir.

Tottenham ne laissera pas leur talisman aller à bon marché, même si la pandémie de coronavirus a vu les valeurs chuter, les clubs manquant d’argent et les fans incapables d’assister aux matchs.

Manchester United, Man City et Chelsea voudront peut-être le capitaine anglais, mais il coûtera au moins 150 millions de livres sterling.

.

Kane est désespéré pour les honneurs majeurs et ne pense pas qu’il les gagnera avec les Spurs

Plus important encore, pour les Spurs, ils devront avoir un remplaçant adéquat pour Kane.

Il n’y a aucun moyen qu’un joueur entrant puisse garantir les 20 buts en Premier League que le joueur de 27 ans fait, ou même offrir la capacité de jeu qu’il a également contribué cette saison.

Un attaquant supérieur doit arriver en N17 s’il y va, alors qui sont des prétendants? talkSPORT.com jette un coup d’oeil.

Andre Silva (Eintracht Francfort)

Un déménagement à l’AC Milan en 2017 n’a peut-être pas fonctionné comme il l’avait prévu à l’origine, mais l’as du Portugal a montré de quoi il s’agissait en Allemagne.

En deux campagnes de Bundesliga, dont une en prêt, il a réussi 39 buts en 56 matchs, ce qui est un exploit.

Silva compte 27 buts en championnat cette saison – deux de plus qu’Erling Haaland, également recherché par les meilleurs clubs.

Il est un buteur naturel et a en moyenne 0,64 buts attendus sans pénalité pour 90 au cours de la dernière année également, il ne compte donc guère surperformance ou chance.

Sa forme était si bonne au début de 2021 qu’il était le joueur du mois de la Bundesliga en janvier.

Mais, ayant signé définitivement avec Francfort en septembre de l’année dernière, il va coûter une somme assez élevée.

.

Silva a marqué plus que Haaland en Bundesliga cette saison

Ollie Watkins (Aston Villa)

Ce fut une saison énorme pour l’ancien homme de Brentford qui a montré qu’il était plus que capable de se produire sur la plus haute scène.

Non seulement il a marqué 13 buts en Premier League cette année, mais il est également devenu un international anglais – et a marqué lors de ses débuts contre Saint-Marin.

Il aurait pu rejoindre les Spurs l’été dernier, mais on lui a dit qu’il serait la doublure de Kane, alors il a choisi de déménager à Villa à la place.

S’adressant au podcast Super 6, Watkins a déclaré: «Il y avait pas mal d’équipes intéressées. Il y avait Leeds. Leeds s’intéressait à moi, mais ils ont signé Rodrigo. Tottenham s’intéressait à moi.

«Ils ont clairement indiqué que si Harry Kane était en forme, il allait jouer, alors je l’avais en tête, mais ils ont dit qu’avec le calendrier … avec la Ligue Europa … il y avait beaucoup de matchs à venir alors je j’avais de grandes décisions à prendre et, à la fin, j’ai eu l’impression d’avoir pris la bonne.

Tottenham reviendra-t-il et paiera des frais beaucoup plus élevés que la Villa initiale de 28 millions de livres sterling payée?

.

Watkins a fait un excellent travail lors de sa première saison en Premier League

Andrea Belotti (Turin)

Remplacer Kane n’est pas une mince affaire, mais faire appel à un homme cible expérimenté de haut niveau est probablement la meilleure approche.

L’équipe basée à Turin a connu des difficultés en Serie A au cours des deux dernières saisons, terminant 16e en 2019/20, tout en occupant actuellement la 17e place, juste à l’extérieur de la zone de relégation.

Et pourtant Belotti frappe toujours régulièrement le fond des filets pour son club et pour l’équipe nationale italienne.

Il a marqué au moins 10 buts en championnat au cours de ses six campagnes avec le club et en a frappé 26 en 2016/17.

Belotti peut aussi faire preuve de créativité et a obtenu six passes décisives ce trimestre et 28 dans la ligue au cours de ses six ans.

.

Belott a fait ses preuves dans une des meilleures ligues européennes

Dominic Calvert-Lewin (Everton)

L’international anglais a bâti sur le total de 13 buts en Premier League la saison dernière avec 16 jusqu’à présent ce trimestre, et il pensera sûrement qu’il aurait dû marquer plus aussi.

Un talentueux attaquant au banc des pénalités, Calvert-Lewin, 24 ans, peut penser qu’il doit passer à un club plus grand, tout comme Kane, après avoir vu son équipe s’effondrer à la fin de la campagne en cours.

Avec des transferts d’argent importants qui ne tirent pas tout à fait sur tous les cylindres ce terme, les Toffees peuvent avoir besoin d’encaisser un peu pour obtenir certaines des mises à niveau dont ils ont besoin.

Comme Tottenham, ils peuvent vendre si la bonne offre arrive, et avec les Spurs devant avoir un gros budget, vous ne pouvez pas les blâmer d’accepter pour le plus grand bien à Goodison Park.

.

Calvert-Lewin devrait aller à l’Euro 2020 avec l’Angleterre comme remplaçant de Kane

Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

Vous n’avez peut-être pas trop entendu parler de l’attaquant autrichien étant donné qu’il n’en est qu’à sa première saison dans un championnat européen de premier plan.

Néanmoins, il a marqué 16 buts en Bundesliga et les supporters écossais se souviendront peut-être des deux buts qu’il a marqués contre eux en mars de cette année.

Les Spurs ont déjà été liés au joueur, tout comme la Juventus, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig.

Il a été comparé à Zlatan Ibrahimovic et Peter Crouch grâce à sa taille de 6 pieds 5 pouces, mais il est beaucoup plus créatif, comme Kane l’a été cette saison, en raison du fait qu’il était milieu de terrain dans sa jeunesse.

Mais Stuttgart ne le perdra pas sans combat.

«Nous savons à quel point il est bon. Nous discuterons avec Sasa au plus tard cet été, avant ou après le championnat d’Europe », a déclaré le directeur sportif du club, Sven Mislintat, à Bild.

«Sasa est complètement détendu. Il sait comment nous l’avons soutenu lorsqu’il a été blessé. Nous n’avons signé personne pour son poste et avons toujours cru en lui. Il rend maintenant cette confiance avec cœur et âme.

.

Kalajdzic attire certainement l’attention cette saison