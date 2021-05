L’attaquant de Chelsea Bethany England révèle qu’elle a failli quitter le football à deux reprises avant de jouer en Super League féminine

Bethany England, de Chelsea, a connu l’une de ces saisons où tout s’est mis en marche l’année dernière.

Vingt-et-un buts toutes compétitions confondues, dont la gagnante contre Arsenal lors de la finale de la Conti Cup de l’année dernière, l’ont vue nommée à la fois Chelsea et Joueuse de la saison de la PFA.

L’Angleterre a souffert de blessures cette saison, mais compte toujours 11 buts à son actif

En plus de son succès personnel, elle a également terminé la saison dernière avec une médaille de vainqueur de la Conti-Cup et de la Super League féminine, tout en faisant une percée sur la scène internationale avec les Lionnes d’Angleterre, marquant ses débuts contre le Brésil au stade Riverside.

Maintenant une habituée de l’Angleterre et l’une des attaquantes vedettes du WSL, son histoire est celle dont les rêves sont faits, d’autant plus qu’elle a jonglé avec un emploi dans un fish and chips à Barnsley au début de sa carrière tout en représentant Doncaster. Rovers Belles.

Pourtant, l’attaquant de Chelsea a failli rater toute cette gloire, alors qu’elle envisageait de s’éloigner du football à deux reprises.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, l’Angleterre déclare: «Il y a eu deux cas où j’ai pensé à abandonner.

«Le premier, c’était quand j’étais à Doncaster Rovers Belles à un âge beaucoup plus jeune et j’étais probablement plus naïf et je pensais juste que le monde était terminé si les choses n’avaient pas bien fonctionné.

«Le deuxième, c’est quand je suis allé en prêt et je pense que tout le monde sait dans cette histoire, ma confiance était au plus bas et j’avais l’impression d’avoir échoué.

«Je pense que c’est assez difficile de se détourner. J’avais des gens formidables autour de moi et des gens pour m’aider à traverser cette période qui était difficile pour moi.

L’Angleterre est en concurrence avec Sam Kerr, Fran Kirby et l’attaquant danois Pernille Harder pour une place de départ à Chelsea

«J’espère que j’ai réussi à montrer que je suis mieux sorti de l’autre côté et depuis, j’ai pu faire de belles saisons, surtout l’an dernier.

«Je pense que tout le monde me connaît maintenant en tant que joueur de fish and chips! Ce n’est probablement pas la meilleure histoire à avoir, mais c’est mon histoire et c’est comme ça.

«J’oublie que je suis dans cette ligue depuis longtemps. J’ai commencé à jouer au WSL à l’âge de 16 ans, alors j’en fais partie depuis dix ans. J’ai l’impression que le voyage a été long, même si je suis encore relativement jeune et que je sais qu’il reste encore beaucoup d’années dans ces jambes.

«Je pense qu’il est important que nous continuions à lutter pour le football féminin et je suis honoré d’en faire partie et je suis fier du chemin que j’ai parcouru. Je sais que ça ne fera que s’améliorer à partir d’ici.

Cette saison, cependant, ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu pour l’attaquant, avec des blessures qui signifient qu’elle a perdu sa place dans l’équipe de Chelsea ces dernières semaines au profit de Sam Kerr, Fran Kirby et l’attaquant danois Pernille Harder.

La joueuse de 26 ans a toujours inscrit 11 buts dans toutes les compétitions, cependant, et est désespérée de reprendre sa place dans l’équipe de Chelsea, les Blues étant actuellement aux commandes pour remporter leur deuxième titre consécutif WSL.

«Je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de caractère et de résilience cette année. Personnellement, ça a été une année difficile. J’ai pris un très mauvais départ lorsque mon appendice s’est rompu juste avant le début de la pré-saison, ce qui a mis du temps à revenir », explique-t-elle.

L’Angleterre a remporté huit sélections pour son pays

«Beaucoup de grands noms sont à Chelsea et la compétition est rude. Evidemment, le manager décide chaque semaine de qui elle va jouer et malheureusement, je n’ai pas eu autant de minutes que je l’aurais souhaité cette année.

«J’ai eu une commotion cérébrale assez grave à l’Atletico [Madrid] jeu qui, malheureusement, m’a empêché pendant environ trois semaines. Trois semaines, ce n’est pas long mais, dans notre programme, j’ai raté environ six matchs, ce qui est énorme. Ma tête va bien, c’est l’essentiel.

«J’aimerais penser que tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un lâcheur et je me battrai pour ce que je peux. Croiser les doigts signifie que j’aurai plus de minutes assez tôt. “

Si Chelsea repart avec un deuxième titre de champion en autant de saisons, la gardienne Ann-Katrin Berger devra remercier la gardienne de but Ann-Katrin Berger après avoir effectué un arrêt impressionnant pour refuser à Lauren Hemp un vainqueur tardif pour Manchester City lorsque les équipes se sont rencontrées dans un sommet de la table s’est affrontée il y a un peu plus d’une semaine.

Cet arrêt a incité la patronne de Chelsea, Emma Hayes, à qualifier Berger de l’un des meilleurs gardiens de but au monde, une déclaration avec laquelle l’Angleterre est également d’accord.

«Pour moi, elle est de loin la meilleure. Nous nous entraînons avec elle tous les jours et des moments comme ça avec le dernier arrêt du match contre City se produisent régulièrement à l’entraînement », a-t-elle révélé.

«Les filles voient sa qualité et c’est honnêtement phénoménal de voir à quel point ses réactions sont rapides, ce qu’elle peut faire et les arrêts qu’elle peut réaliser. Je suis tellement fier d’elle parce que je ne pense pas qu’elle reçoive toujours le crédit qu’elle mérite.

L’Angleterre aux côtés de sa coéquipière de Chelsea, Sophie Ingle, a remporté le trophée de la Coupe de la Ligue Continental Tyres de la FA en mars.

Avec plus d’argenterie avec Chelsea potentiellement sur les cartes, une autre ambition de l’Angleterre est de représenter l’équipe GB aux Jeux olympiques de cet été au Japon.

Beaucoup de choses ont changé au niveau international au cours de l’année dernière, Phil Neville quittant son poste de patron des Lionnes d’Angleterre pour occuper le poste vacant à l’Inter Miami.

Hege Riise a été placée en charge intérimaire jusqu’en septembre avant que Sarina Wiegman ne prenne les rênes, ce qui signifie qu’elle dirigera également l’équipe féminine de l’équipe GB aux Jeux olympiques et que l’Angleterre a salué l’impact de la Norvégienne depuis son arrivée.

«Hege est un personnage très intéressant», finit-elle. «Elle était une joueuse phénoménale et elle apporte beaucoup d’expérience et de coaching à l’équipe.

«Nous n’avons eu que deux camps ensemble et c’est encore relativement nouveau. Mais elle et Rhian [Wilkinson] et la façon dont ils fonctionnent, j’en suis un grand fan.

«Je sais que les deux derniers résultats ne reflètent pas vraiment la qualité de notre équipe, mais je crois que cette équipe est capable de grandes choses. [I’m] dans l’attente des Jeux olympiques. Je pense qu’Hege va faire un travail formidable avec n’importe quelle équipe qu’elle emmène là-bas.

«Cela signifierait le monde pour moi [to go to the Olympics]. Ma famille est grande du côté olympique et c’est la principale chose que nous avons grandie en regardant.

«Quel honneur de pouvoir dire que vous avez été olympien et que vous êtes allé à des Jeux olympiques représentant l’équipe GB. J’aimerais penser que les filles vont pouvoir faire un excellent travail, quiconque y ira et s’assurera également de ramener une médaille à la maison.

Écoutez l’interview complète de Bethany England sur Women’s Football Weekly sur talkSPORT2 à partir de 20 heures ce soir.