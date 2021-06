L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud conclut un accord avec l’AC Milan Milan .

Olivier Giroud se rapproche de l’AC Milan (Icon Sport via .)

L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud a conclu un accord pour rejoindre l’AC Milan, selon des informations en Italie.

Le contrat du joueur de 34 ans devait expirer à la fin du mois, mais Chelsea a déclenché une option pour prolonger le contrat de l’attaquant d’un an.

Cependant, les détenteurs de la Ligue des champions sont toujours prêts à vendre Giroud cet été et l’AC Milan mène la course pour l’international français.

Selon Sky Italia, Giroud a maintenant conclu un contrat de deux ans avec l’AC Milan d’une valeur de 3,5 millions d’euros (3 millions de livres sterling) par an plus des bonus.

Le rapport affirme que l’AC Milan n’a pas encore convenu d’un montant avec Chelsea, mais Giroud espère que le club lui permettra de partir avec un transfert gratuit.

On prétend également que Chelsea est prêt à discuter de la possibilité de vendre Hakim Ziyech et Tiemoue Bakayoko à l’AC Milan.

Olivier Giroud a aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions cette saison (.)

Bakayoko, qui a été signé de Monaco dans le cadre d’un contrat de 40 millions de livres sterling en 2017, a eu du mal à avoir un impact lors de sa seule saison à Chelsea.

Le joueur de 26 ans a passé les trois dernières saisons en prêt, dont un passage à l’AC Milan. Il est entendu que le club de Serie A a maintenu son intérêt pour Bakayoko, qui a passé la dernière campagne à Naples.

Ziyech, quant à lui, a également eu du mal à avoir un impact lors de sa première saison à Chelsea après avoir signé un contrat de 36,6 millions de livres sterling avec l’Ajax l’année dernière.

L’international marocain n’a pas pu obtenir un rôle régulier sous Thomas Tuchel et a été laissé sur le banc pour la victoire de Chelsea contre Manchester City en finale de la Ligue des champions le mois dernier.

Il est entendu que l’AC Milan considère Ziyech comme un remplaçant idéal pour Hakan Calhanoglu, qui a rejoint l’Inter lors d’un transfert gratuit mardi.

