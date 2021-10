L’attaquant de Chelsea Timo Werner s’exprime sur les critiques après avoir retrouvé la meilleure forme avec l’Allemagne

L’attaquant de Chelsea Timo Werner a admis qu’il serait incapable de jouer au football s’il examinait les critiques qu’il avait reçues de ses sceptiques.

Le joueur de 25 ans a été en pleine forme pour l’Allemagne ces derniers temps et a réussi un superbe doublé en battant la Macédoine du Nord 4-0 pour devenir la première équipe à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine.

Werner a réussi un doublé pour l’Allemagne pour faire cinq sur cinq pour son équipe nationale

Il a été en pleine forme sous Hansi Flick

C’était son cinquième but en autant de matchs pour son pays et un témoignage du travail du nouveau patron Hansi Flick pour tirer le meilleur de lui une fois de plus.

Néanmoins, le transfert de 53 millions de livres sterling de Werner à Stamford Bridge depuis RB Leipzig a été loin d’être aussi productif que prévu.

Il n’a marqué que 14 fois en 60 apparitions pour les Blues, bien qu’il ait également totalisé 16 passes décisives, et beaucoup l’ont qualifié de « flop » même s’il a joué un rôle clé dans leur triomphe en Ligue des champions la saison dernière.

Werner, cependant, choisit d’ignorer ses ennemis car il a révélé qu’il ne jouerait pas s’il lisait les mots de ses détracteurs.

La forme de Werner pour Chelsea a été discutable mais il a toujours fourni des moments cruciaux pour les Blues

Après la victoire de l’Allemagne, il a déclaré: « Cela doit vous échapper, car si j’avais trop pensé aux jours, je n’aurais pas pu jouer aujourd’hui.

« À un moment donné, le baril sera plein. Je sais ce que je peux faire et je participe donc à chaque match avec cet état d’esprit.

Werner n’a pas réussi à trouver le chemin des filets pour l’Allemagne lors de la victoire 2-1 sur la Roumanie vendredi, mais l’ancien homme du RB Leipzig a été très élogieux pour la façon dont Flick l’a aidé.

« Il est très bon pour moi. Si un entraîneur vous aime et compte sur vous, cela aide chaque joueur », a déclaré Werner.

