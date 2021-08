L’attaquant de la Roma Pedro prêt pour le transfert de la Lazio

L’attaquant de la Roma Pedro devrait retrouver Maurizio Sarri avec un transfert gratuit vers la Lazio, selon Fabrizio Romano.

L’ancien homme de Chelsea a travaillé avec Sarri à Stamford Bridge – remportant ensemble la Ligue Europa.

Transfert de la Lazio à l’horizon pour l’attaquant de la Roma Pedro

Une option fiable pour Maurizio Sarri

Pedro a déménagé en Italie avec la Roma de Paulo Fonseca l’été dernier avec la fin de sa carrière à Chelsea. Malgré quelques blessures, Pedro a réussi 40 apparitions pour le club, marquant six et aidant sept. Fonseca a depuis été remplacé par Jose Mourinho – le manager qui a initialement amené Pedro à Stamford Bridge.

Pedro a toujours été un ailier fiable. Maurizio Sarri en est pleinement conscient, le joueur de large espagnol ayant joué 18 buts lors de ses 52 apparitions au cours de leur saison ensemble en 2018/19. Le joueur de 34 ans figurait parmi les buteurs de la finale de la Ligue Europa 2019 – une victoire 4-1 sur Arsenal – lorsque Sarri a remporté une médaille européenne majeure.

L’arrivée de Jose Mourinho ne semble pas avoir convaincu Pedro de rester, ou peut-être l’inverse, bien que l’attaquant soit apparemment désireux de retrouver Maurizio Sarri – même si cela signifie rejoindre les rivaux de Roma.

Richesse de l’expérience que l’attaquant de la Roma pourrait apporter à la Latium

Lorsque vous avez joué pour Barcelone et Chelsea, vous auriez été très malchanceux de quitter les deux clubs sans médaille. Pedro n’a pas subi un tel malheur, remportant six titres de champion, une Coupe du monde avec l’Espagne, trois Ligue des champions, une Ligue Europa, une FA Cup et bien plus encore. L’armoire à trophées de Pedro est pleine et il possède une grande expérience, ce qui ne peut qu’être un avantage pour ses prétendants.

La Lazio a terminé sixième en 2020/21, six points au-dessus du club actuel de Pedro et se qualifie pour la Ligue Europa avec lui.

C’est un nouveau départ pour l’équipe bleue de Rome après la sortie de Simone Inzaghi pour remplacer Antonio Conte par les champions de l’Inter Milan.

Maurizio Sarri a été embauché depuis et cherchera à reproduire sa victoire en Serie A 2019/20 avec la Juventus. L’équipe de Napoli de Sarri était également l’une des plus populaires du football italien, il sera donc intéressant de voir s’il peut obtenir un niveau de performance similaire avec I Biancocelesti.

