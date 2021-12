L’attaquant de Liverpool admet ses frustrations mais envoie un message à Jurgen Klopp sur son avenir

L’attaquant de Liverpool Takumi Minamino a déclaré qu’il voulait devenir une figure vitale de l’équipe de Jurgen Klopp à l’approche de son apogée.

L’international japonais a fait la une des journaux lors de son déménagement à Anfield en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg. Il était le seul signataire de cette fenêtre au milieu des appels à de nouveaux arrivants.

Et bien qu’il ait enduré une période mitigée de son sort à Liverpool, il a connu des moments marquants.

L’un d’eux est arrivé mercredi lorsqu’il a marqué un égalisation dans les arrêts de jeu contre Leicester pour garder les Reds en quart de finale de la Coupe Carabao.

Liverpool a remporté la fusillade, puis a attiré Arsenal en demi-finale. Alors que Minamino a lutté pour l’action en Premier League, il s’est approprié la Coupe Carabao. Il a inscrit quatre buts en trois matches.

S’adressant au programme officiel de la journée de match de Liverpool, le joueur de 26 ans a admis qu’il se sentait frustré par son nombre de minutes. Cependant, il a juré de l’utiliser comme motivation pour réaliser des performances plus remarquables.

« En tant que joueur, je veux toujours jouer chaque match », a déclaré l’attaquant. «Je pense qu’une sorte de frustration est courante chez les joueurs (qui ne jouent pas) mais j’aime transformer cette frustration en positivité avec mon attitude.

« Je fais beaucoup d’efforts chaque jour pour jouer plus et avoir du temps de jeu, je veux jouer plus de jeux et je veux me prouver que je peux faire beaucoup mieux, alors j’utilise ma frustration pour que tout soit positif.

« Le manager essaie toujours de garder la motivation des joueurs plus élevée. Quand je ne joue pas dans un match, il me parle toujours et m’aide à garder ma motivation élevée.

« Il est toujours très juste envers chaque joueur, donc j’admire ses compétences en gestion. »

Au total, Minamino a disputé 44 matches pour Liverpool, marquant neuf buts et aidant trois autres.

Cependant, son contrat court jusqu’à l’été 2024 et il a donc souligné qu’il avait tout le temps nécessaire pour atteindre son apogée avec une forme solide.

Minamino prépare plus de succès à Liverpool

« En tant que footballeur, les âges entre 26 et 30 sont votre meilleur moment, le moment où vous pouvez jouer à votre apogée en tant que joueur », a-t-il ajouté.

«Pour moi, à ces âges, j’aimerais jouer autant de matchs que possible, mais je suis dans le meilleur club du monde et je peux passer le meilleur moment de ma carrière dans ce club.

« Comme je l’ai déjà dit, j’aimerais contribuer à ce club autant que possible. C’est la meilleure chose que je puisse faire.

Liverpool revient à l’action mardi face à Leicester en Premier League.

