L’attaquant de Liverpool Roberto Firmino et Philippe Coutinho sont des signatures parfaites pour Aston Villa alors que Steven Gerrard fait le vœu de la fenêtre de transfert de janvier

Le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, a été invité à cibler une star actuelle de Liverpool et un ancien coéquipier des Reds, le patron promettant de ne faire de grosses signatures que dans la fenêtre de transfert de janvier.

Roberto Firmino et Philippe Coutinho ont été soutenus comme des signatures parfaites pour le club des West Midlands alors que la légende d’Anfield Gerrard cherche à faire passer son équipe de Villans au niveau supérieur.

Steven Gerrard a été invité à amener l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino et l’ancien as des Reds Philippe Coutinho à Aston Villa

Villa a dépensé près de 330 millions de livres sterling depuis son retour en Premier League en 2019 et Gerrard est impatient de laisser sa marque dans l’équipe, bien qu’il ait déclaré qu’il dépenserait judicieusement.

Le club a dépensé 87 millions de livres sterling cet été sur Emi Buendia, Leon Bailey et Danny Ings après avoir vendu Jack Grealish pour un record britannique de 100 millions de livres sterling à Man City – mais le club ambitieux reste désireux de s’améliorer.

« L’important, c’est que nous ne signerons que si nous pensons qu’ils sont les bons pour l’équipe et pour le club pour nous faire avancer et nous améliorer », a déclaré Gerrard, avant le voyage de dimanche en Premier League à Brentford.

« Nous ne les fabriquerons pas juste pour ajouter du volume. Nous recherchons et évaluons certains joueurs pour certaines positions dans l’équipe. Je ne vais pas trop en dévoiler parce que mon téléphone va prendre feu et commencer à fumer avec des agents, ce dont je ne veux pas.

« Moi-même, Christian Purslow [chief executive] et Johan Lange [sporting director] ai parlé tous les jours la semaine dernière, d’autant plus que j’ai eu beaucoup de temps libre à cause de COVID.

« Nous avons eu de bonnes réunions positives et nous avons identifié certaines personnes que nous aimerions faire venir. Si nous pouvons y arriver dans cette fenêtre, tant mieux. Sinon, il faudra peut-être être patient et attendre l’été. »

Gerrard veut faire passer Aston Villa au niveau supérieur

Quels que soient ces plans, on a dit à Gerrard de faire un autre splash en essayant de faire en sorte que deux joueurs qui partagent ses liens avec le club d’enfance de Liverpool le rejoignent à Villa Park.

Coutinho a été fortement lié à un retour en Premier League alors que sa carrière décevante à Barcelone semble toucher à sa fin, son contrat prenant fin à la fin de la saison.

Tottenham a été lié à un intérêt à faire atterrir le Brésilien sur un transfert gratuit cet été, mais Arsenal et Everton seraient également désireux et pourraient chercher à le recruter en janvier pour un prix réduit, le Barça étant prêt à accepter un énorme perte sur un joueur qu’ils ont payé 142 millions de livres sterling pour signer en 2018.

Mais Gerrard a été informé que Firmino aurait également un impact énorme au sein de son équipe de Villa, avec l’expert de talkSPORT Tony Cascarino affirmant qu’un transfert pourrait être possible après sa chute dans l’ordre hiérarchique sous Jurgen Klopp.

Firmino est un favori à Liverpool, mais n’a disputé que 11 matches de Premier League cette saison

« Ce n’est que mon intuition – je pense qu’ils [Aston Villa] ira pour un grand joueur de Liverpool, et je ne serais pas surpris si Firmino partait et allait à Villa », a déclaré l’ancien attaquant de Villa et fan de Liverpool lors du Weekend Sports Breakfast.

« Les managers adorent retourner dans les clubs avec lesquels ils ont travaillé et Danny Ings n’a pas travaillé pour Villa, à mon avis. Je suis surpris parce que j’aime beaucoup Danny, je pense que c’est un joueur formidable, mais je n’ai pas l’impression qu’il s’est entraîné.

« Ollie Watkins a besoin d’un joueur de type Firmino pour tirer le meilleur de lui, et je pense que Gerrard va chercher ce type de joueur.

«Quand Gerrard parle d’exciter les fans de Villa, ils vont gros.

«Je sais que les gens diront:« accrochez-vous, Klopp et Liverpool ne le laisseraient jamais partir », mais Firmino a été trop souvent un sous-marin. [Diogo] Jota a pris sa place à Liverpool et il sait peut-être qu’il y a une possibilité d’avoir quelqu’un.

Coutinho et Firmino étaient coéquipiers à Liverpool et jouaient ensemble pour le Brésil – pourraient-ils être réunis au niveau du club par Aston VIlla ?

« Je ne veux pas nécessairement dire que ce sera Firmino, mais je pense que ce sera ce type de signature. »

À propos de Coutinho, Cascarino a ajouté : « On dit que Tottenham, Arsenal et Everton s’intéressent à lui, mais Gerrard connaît Coutinho.

« Il pourrait penser qu’il sait comment tirer le meilleur de lui.

«Je parle de ce niveau de transfert. Un joueur de très haut niveau qui a joué dans les plus grands clubs, et qui a connu du succès. Je pense que c’est de là que vient Gerrard.

« S’il parle d’exciter les fans de Villa, il ne parle pas de quelqu’un qui sort du championnat ou peut-être d’une équipe de Premier League de milieu de tableau pour venir au club. »

