L’attaquant de Man Utd affronte un rebelle sous contrat avec Arsenal pour combler le vide du géant européen

La Juventus essaie de recruter un nouvel attaquant en 2022 mais pourrait se tourner vers Manchester United ou Arsenal s’ils n’obtiennent pas l’homme qu’ils veulent vraiment, selon un rapport.

Une nouvelle ère a commencé à la Juventus cet été après le départ de Cristiano Ronaldo pour Man Utd. Remplacer le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’est pas une tâche qui pourrait être accomplie en un été. Par conséquent, ils continuent d’être liés à un certain nombre d’autres attaquants.

Ils ont re-signé Moise Kean d’Everton pour aider à combler l’écart. Cependant, un nouveau numéro neuf reste une priorité ; c’était même quelque chose qu’ils voulaient alors que Ronaldo était encore au club.

Leur cible principale à cet égard est Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Bien que les deux clubs soient rivaux, un certain nombre de joueurs ont basculé entre eux ces dernières années. Federico Bernardeschi et Federico Chiesa ont tous deux échangé Florence contre Turin, par exemple.

La Juventus espère que Vlahovic les suivra après sa montée en puissance ces dernières années. Il semble destiné à quitter La Viola et a été lié à Arsenal, Tottenham et Manchester City entre autres.

La chance de rester en Serie A – une ligue dans laquelle il a marqué 21 buts la saison dernière – pourrait être alléchante. Mais ce ne serait pas facile pour la Juve de le signer compte tenu de toute la concurrence.

Par conséquent, Calciomercato affirme qu’il élargit sa liste de souhaits pour inclure quelques visages familiers de la Premier League.

Sur leur liste restreinte se trouve Anthony Martial de Man Utd. Le Français a subi une baisse de forme au cours des deux dernières années et pourrait être une victime du retour de Ronaldo.

Bien que toujours sous contrat jusqu’en 2024, il pourrait être dans l’intérêt de tous que l’ancien monégasque passe à autre chose.

United est ouvert à la vente Martial, qui a également été lié à Newcastle. Mais il peut être préférable pour eux de vendre à l’étranger. La Juventus pourrait donc apporter la solution.

Mais un autre candidat que la Vieille Dame envisage est Alexandre Lacazette d’Arsenal. En fin de contrat à la fin de la saison, il semble certain que ce sont les derniers mois de sa carrière de Gunners.

Renouveler son contrat serait risqué financièrement pour Arsenal, et Lacazette n’a peut-être pas l’intention de rester de toute façon. A ce stade de sa carrière – il a maintenant 30 ans – il veut concourir au plus haut niveau possible.

Arsenal a été en bonne forme récemment et pourrait être en hausse. Mais Lacazette veut du football européen, ce qui est plus probable avec la Juventus qu’au nord de Londres, malgré le début de saison mitigé des Italiens.

Un déménagement en Italie a été spéculé pendant un certain temps. Il reste à voir si Arsenal vendrait en janvier pour une somme modique ou le garderait jusqu’à la fin de son contrat et le perdrait gratuitement.

L’Atletico toujours en course à Lacazette

Cependant, la Juventus ne sont pas les seuls prétendants à Lacazette. Selon La Razon, l’Atletico Madrid – qui a tenté de le signer dans le passé – est toujours enthousiaste.

Atleti est également à la recherche d’un nouvel avant-centre et envisage quelques options. Mais Lacazette séduit toujours et peut être l’offre la plus économique.

A la fin de l’année, l’ancien attaquant lyonnais pourra négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers.

Il semble qu’il aura le choix de jouer en Italie ou en Espagne, mais dans les deux cas, il semble simplement une alternative.

L’Atletico se concentre sur l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi – également recherché par Liverpool – alors qu’il n’est que l’une des six alternatives de Vlahovic pour la Juve.

L’équipe de Serie A garde également un œil sur Martial, Mauro Icardi, Darwin Nunez, Gianluca Scamacca et Lorenzo Lucca.

