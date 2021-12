L’attaquant de Man Utd Cavani quitte Rangnick avec le premier des deux coups « acceptés »

L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani pourrait être en mouvement en janvier, bien que ses demandes de transfert verront probablement un deuxième accord sanctionné, selon un rapport.

L’Uruguayen, 34 ans, est passé au second plan cette saison. Des problèmes de tendons ont limité sa disponibilité. Mais sans ses blessures persistantes, déplacer Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque de United aurait été de toute façon une lutte difficile.

Le contrat de Cavani expire l’été prochain. En tant que tel, la spéculation a tourbillonné ce sera sa dernière saison à Old Trafford.

Barcelone a manifesté son intérêt pour l’attaquant. La retraite prématurée de Sergio Aguero a laissé l’équipe de Xavi désespérément à court de puissance de feu.

Le géant de la Liga serait le premier choix de Cavani s’il partait en janvier. Et selon le point de vente espagnol Marca (via le Daily Express), c’est exactement ce qui va se passer.

Ils déclarent que Cavani a « choisi d’accepter » l’offre de Barcelone avant la fenêtre d’hiver. Les détails financiers tels que le montant des frais de transfert ou le salaire que Cavani serait offert ne sont pas indiqués dans l’article.

Cependant, son séjour au Camp Nou pourrait de toute façon ne durer que jusqu’à la fin de la saison.

C’est parce que Cavani serait favorable à un changement à court terme avec l’hypothèse qu’il rentrerait chez lui en Amérique du Sud cet été. Boca Juniors, Penarol et Corinthians ont tous été liés.

Le deuxième raid de Man Utd dépend d’un appel caritatif

Pendant ce temps, Barcelone veut signer la star rarement vue de Manchester United, Juan Mata, en janvier, bien que leurs espoirs reposent entièrement sur une faveur caritative.

Le meneur de jeu espagnol, 33 ans, est de plus en plus devenu une figure périphérique à Old Trafford. Mata a reçu un nombre de plus en plus faible de matches de championnat au cours des quatre dernières saisons. Dans la campagne actuelle, il n’a pas encore enregistré une seule minute d’action en Premier League.

En tant que tel, le Daily Star a fait la lumière sur une éventuelle voie de sortie vers Barcelone le mois prochain. Ils déclarent que Mata est une cible pour l’équipe de Xavi, bien que leurs espoirs de janvier dépendront d’une faveur de United.

Les problèmes financiers de Barcelone signifient qu’ils ne seraient pas disposés – ou incapables – d’offrir des frais de transfert. En d’autres termes, ils espèrent que United et Rangnick permettront à Mata de partir gratuitement six mois plus tôt.

Si les Diables rouges refusent, Barcelone pourrait demander la signature de Mata en tant qu’agent libre l’été prochain.

Permettre à Mata de marcher pour rien en janvier pourrait être à l’avantage de United. Mata gagnerait 130 000 £ par semaine. Éliminer leur masse salariale de ce salaire pourrait donner un coup de fouet à leurs propres plans de transfert.

