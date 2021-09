L’attaquant de Man Utd présente le plan de Ronaldo après avoir fait une admission “starstruck”

in

Anthony Elanga a révélé qu’il était « starstruck » lorsque Manchester United a signé Cristiano Ronaldo – mais le jeune attaquant a maintenant un plan.

Ronaldo a récemment obtenu son retour émotionnel à Man Utd après avoir quitté la Juventus après un séjour de trois ans en Italie. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a déjà passé six saisons réussies à Old Trafford, où il a perfectionné ses talents qui avaient déjà été vus au Sporting CP.

Maintenant, Ronaldo est de retour à Manchester, donnant un coup de pouce immédiat au club grâce à ses capacités et sa stature dans le jeu. Cependant, des questions ont été soulevées sur la façon dont le retour de Ronaldo affectera certains des jeunes joueurs de United.

Même s’il a 36 ans, il est impensable d’imaginer que Ronaldo soit un joueur de rotation. Par conséquent, l’attaquant portugais étant susceptible d’être un titulaire régulier, il pourrait y avoir moins d’opportunités pour ceux qui ont moins d’expérience.

Bien sûr, United est fier d’avoir inclus au moins un diplômé de l’académie dans ses équipes de match, depuis une très longue période. Mais combien de tels joueurs verront le terrain, seul le temps nous le dira.

Mason Greenwood est un joueur qui peut avoir des inquiétudes concernant son temps de jeu. Encore plus le serait Elanga, qui est à un stade précoce de son développement.

La starlette suédoise a initialement rejoint l’académie de United en 2014. Il a fait deux apparitions pour la première équipe la saison dernière, marquant une fois. Il y avait eu l’examen d’une sortie de prêt cet été, mais au lieu de cela, il reste à Manchester.

Il devra peut-être être patient pour les opportunités compte tenu de la présence de Ronaldo, mais c’est quelque chose dont il cherche à apprendre plutôt que de le considérer comme un obstacle.

“J’ai été stupéfait quand j’ai entendu qu’il venait à United”, a déclaré Elanga à Fotbollskanalen. «Mais je me suis un peu calmé maintenant.

«Je vais tout regarder avec Ronaldo. Comment il fait ce qu’il fait, ce qu’il fait avant et après l’entraînement. Je poserai les questions que toute autre personne poserait.

« Il a tout gagné avec United et sait ce qu’il faut pour jouer pour le club. C’est une légende.

“J’ai entendu dire qu’il parlait beaucoup avec les jeunes joueurs et j’ai hâte de le rencontrer.”

Elanga pressenti pour faire une percée

Avant l’arrivée de Ronaldo, un La légende de Man Utd a suggéré qu’Elanga pourrait jouer un rôle croissant cette saison.

Le joueur de 19 ans a impressionné Dennis Irwin lors de certains matchs amicaux de pré-saison, incitant le triple vainqueur à dire : « Nous avons une grande tradition de jeunes garçons qui arrivent.

« J’ai regardé les U23 pendant la semaine et [Shola] Shoretire est un footballeur talentueux.

«Je dois dire Elanga, il avait l’air assez impressionnant. Je l’ai regardé contre Chelsea en Youth Cup il y a probablement deux ans et je pensais qu’il était notre meilleur joueur.

«Vous avancez rapidement, il est entré et a joué contre les Wolves l’année dernière, a marqué un but d’avant-centre avec sa tête et j’ai pensé qu’il avait été une bouffée d’air frais en pré-saison.

« Alors il y a goûté. Il y a une grosse compétition donc je ne sais pas à quel point il sera impliqué cette saison. Mais nul doute qu’il jouera en Coupe de la Ligue.

« Il devra peut-être juste attendre son heure. Mais je suis sûr que nous le verrons de plus en plus.

