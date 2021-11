L’attaquant de Man Utd vise une fouille à peine voilée à Solskjaer; appelle à de « belles » retrouvailles

Edinson Cavani a fait l’éloge de son coéquipier de Manchester United Cristiano Ronaldo et a envoyé un message clair à Ole Gunnar Solskjaer qu’il devrait être aux côtés du skipper portugais.

Cavani en est maintenant à sa deuxième saison à Old Trafford après avoir pris l’option de rester pour 2021-2022. Il semblait que l’international uruguayen était sur le point de partir après une seule campagne, mais il a changé d’avis. En raison d’une blessure, il n’a fait que 13 départs en Premier League la saison dernière, avec 13 autres apparitions sur le banc.

Et l’ancien as du Paris Saint-Germain se serait attendu à voir plus de temps de jeu cette saison. Cependant, l’arrivée de Ronaldo a fait échouer ces plans.

L’ex-star du Real Madrid est un titulaire garanti et signifie que Cavani est maintenant de retour sur le banc. Le Sud-Américain n’a commencé que deux matches de championnat en cinq sorties et n’a pas encore joué les 90 minutes complètes.

Cavani n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois en huit sorties toutes compétitions confondues. À l’inverse, Ronaldo a marqué neuf fois en 12 apparitions.

Mais, loin d’être jaloux de son coéquipier, le vétéran attaquant n’a que de l’admiration pour le Portugais.

« C’est un plaisir non seulement pour le fait qu’il soit une star du football, mais aussi pour le fait que je vois la façon dont il doit gérer l’éclat de cette star qu’il a forgé au cours de sa carrière », a-t-il déclaré, cité par ESPN. .

« Et voir la façon dont il fait face à chaque entraînement au jour le jour est un plaisir sincère. C’est l’un des grands joueurs avec qui j’ai joué et cela suscite en moi de l’admiration.

« Vous l’appréciez et essayez d’apprendre, suivez-le dans des choses que vous pensez être parfaites, et j’essaie d’en profiter dans le sens où le football vous permet parfois de passer du temps avec des stars mais ne vous permet pas d’en profiter pour différentes raisons.

Cavani envisage une alliance avec Ronaldo

Les joueurs ont maintenant quelques semaines loin de l’action nationale pendant la pause internationale. Mais ils seront bientôt de retour dans leurs clubs pour affronter les mois d’hiver.

United a besoin d’un changement de fortune s’il veut concourir pour une place dans le top quatre. Solskjaer est sous pression après une série de mauvais résultats.

Et Cavani, qui est actuellement absent à cause d’une blessure au tendon, espère que le Norvégien associera le duo avant trop longtemps.

« L’important dans l’équipe est de se compléter, ils nous ont déjà vus ensemble et je pense que des choses belles et positives sont sorties », a ajouté le joueur de 34 ans.

« J’ai toujours dit que le pitch est celui qui parle et qu’il faut être là pour donner le meilleur, s’entraîner tous les jours pour être à 100 %.

« J’espère que nous pourrons continuer à partager des moments sur le terrain et donner des victoires aux fans de notre équipe, Manchester United. »

