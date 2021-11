L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo veut remporter un autre Ballon d’Or et a l’ambition de dépasser Lionel Messi d’ici à sa retraite

La poursuite de Cristiano Ronaldo pour être le plus grand footballeur de la planète est implacable et c’était révélateur lorsqu’il a révélé son ambition de vouloir un autre Ballon d’Or.

L’attaquant de Manchester United restera comme l’un des, sinon le plus grand joueur de l’histoire, mais son décompte des Ballons d’Or se lit différemment de son grand rival, Lionel Messi.

Messi et Ronaldo ont dominé le Ballon d’Or et ce dernier en veut encore un

Malgré l’âge de Ronaldo, sa forme est toujours aussi impressionnante et est déterminé à remettre la main sur le prestigieux prix annuel – décerné au joueur considéré comme le meilleur au monde – à nouveau.

Il a révélé à Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, la publication chargée de remettre le Ballon d’Or, qu’il a pour seul objectif de gagner plus que Messi avant de raccrocher ses crampons.

Ferré a déclaré au New York Times: « Ronaldo n’a qu’une ambition et c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballon d’Or [awards] que Messi.

« Je sais parce qu’il me l’a dit. »

Ronaldo a remporté le Ballon d’Or cinq fois, mais n’a pas pu prolonger ce succès depuis 2017

Depuis la première fois que l’un ou l’autre joueur a remporté le prix, le duo de superstars détenait presque un monopole.

La superstar portugaise l’a remporté pour la première fois en 2008 et quatre autres fois par la suite en 2013, 2014, 2016 avec son dernier succès en 2017.

Pendant ce temps, Messi a remporté son premier en 2009 et est actuellement la dernière personne à l’avoir remporté en 2019 en raison de l’annulation de la cérémonie en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces incroyables talents ont remporté la prestigieuse distinction à 11 reprises et ont dominé les récompenses presque chaque année depuis 2008.

Messi est le dernier vainqueur du Ballon d’Or et pourrait le remporter à nouveau

Cela dit, cela pourrait être une autre année sans le prix pour Ronaldo après que des fuites sur les réseaux sociaux aient découvert que le Ballon d’Or 2021 ira à Messi.

Si c’est vrai, cela surprend beaucoup en raison de la forme de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski qui a également connu une année formidable.

L’international polonais a marqué plus de 60 buts cette année, ce qui est la première fois qu’un joueur le fait depuis 2014, lorsque Ronaldo a réalisé cet exploit.

Malheureusement pour lui, ses talents de buteur ne semblent pas suffisants car il semble que Messi remportera le prestigieux prix pour la septième fois.

