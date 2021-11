L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani fait le point sur ses blessures

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, était absent de la dernière annonce de l’équipe internationale de l’Uruguay.

Il a ensuite raté le match lorsque Manchester United a perdu le derby de Manchester 2-0 contre Manchester City.

Maintenant, après avoir décidé de se faire soigner, il a parlé de la blessure qui l’a touché tout au long de la saison.

L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani publie une mise à jour sur ses blessures

Cavani révèle la douleur depuis le début de la saison

Cavani a déclaré au média uruguayen El Observador, cité par manutd.com : « Le problème était le suivant. Avant de commencer la saison, j’avais une gêne au niveau du tendon.

Le joueur de 34 ans, qui a marqué son premier but de la saison contre Tottenham Hotspur le 30 octobre, fait face à un nouveau revers après avoir raté plusieurs matchs en début de saison et avoir mis du temps à revenir.

« Cela m’a fait passer quelques semaines à l’extérieur jusqu’à ce que je commence à gagner quelques minutes dans mon équipe. Je devais retourner en équipe nationale, toujours avec un peu de douleur, mais avec l’espoir que cela disparaisse.

« Ça s’améliorait mais, après Tottenham, ça a commencé à revenir. »

Cavani a marqué 17 buts pour le Diable Rouge la saison dernière et lorsqu’il est en forme, il est aussi bon que n’importe quel attaquant de Premier League. Bien sûr, à son âge, les minutes doivent être gérées et les blessures sont fréquentes.

« Ce sont des blessures difficiles. Et j’ai décidé d’avoir le traitement pour que ça ne continue pas à empirer, et de récupérer le plus tôt possible pour être en forme pour mon équipe et l’équipe nationale.

Big Miss pour l’Uruguay pendant la pause internationale

L’absence de Cavani sera une perte pour Manchester United, qui espère que le calendrier est court, surtout maintenant que Paul Pogba a été exclu pour une période prolongée.

Cependant, son équipe nationale, l’Uruguay, lui manquera également. Cavani a marqué 53 buts en 126 matches internationaux et lui, aux côtés de l’attaquant de l’Atletico Madrid Luis Suarez, étaient clairement toujours leurs joueurs les plus précieux lors de la Copa America cet été – aussi captivés lorsqu’ils étaient les deux seuls (sur quatre) à marquer lors de la défaite en tirs de barrage. à la Colombie en quarts de finale.

L’Uruguay occupe la cinquième place des qualifications pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud, où il accueille l’Argentine le 12 novembre, avant de se rendre en Bolivie le 16 novembre.

