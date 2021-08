L’attaquant de Newcastle révèle son désir de rejoindre le club des Big Six à l’avenir

Un attaquant de Newcastle United a fait part de son désir de rejoindre l’un des “Big Six” de la Premier League dans un avenir proche.

Les Magpies ont été battus par West Ham lors de leur premier match de championnat, malgré une avance à deux reprises à St James ‘Park. Callum Wilson les a placés devant après cinq minutes, avant qu’Aaron Cresswell n’égalise pour les Hammers.

Jacob Murphy a ensuite redonné l’avance à Newcastle cinq minutes avant la mi-temps.

Mais les buts de Tomas Soucek et Michail Antonio en seconde période ont permis aux trois points de revenir à Londres.

Newcastle le patron Steve Bruce est allé avec Wilson et Allan Saint-Maximin à l’avant, ce dernier provoquant en particulier le chaos parmi la défense de West Ham.

Sa sélection a vu signer un record Joelinton laissé sur le banc. Le Brésilien est entré en jeu mais n’a pas pu ajouter à ses dix buts en club devant un stade bondé.

Joelinton a eu du mal depuis qu’il a rejoint le club de Hoffenheim en juillet 2019.

Il est arrivé avec un prix élevé d’environ 40 millions de livres sterling, mais n’a pas encore réussi à marquer plus de quatre buts en championnat en une seule campagne.

Malgré cela, l’attaquant de 25 ans a l’ambition de représenter une équipe de haut niveau à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait jouer pour une équipe des « Big Six », Joelinton a déclaré à la source brésilienne UOL (via Sport Witness) : « C’est un rêve. Newcastle est un grand club, mais ils sont en dessous des autres.

« Je sais que pour atteindre ce niveau, je dois travailler plus dur et faire une meilleure saison que ce que j’ai fait ici. Je veux rejouer en Ligue des champions, mais cela dépend de ce que je fais à Newcastle.

« Les choses vont très vite dans le football. Je dois continuer à travailler, confiant, avec une pensée positive.

Parlant de la façon dont il s’intègre dans le système de Bruce, Joelinton a poursuivi : « Cela a changé ces dernières années. La première saison, j’ai joué très isolé devant, la formation était différente, et ça m’a un peu fait mal.

« Depuis la saison dernière, nous jouons avec deux attaquants et cela s’est amélioré. Steve Bruce me connaît bien et sait à quel point j’aime jouer. Je sais aussi ce qu’il aime et j’espère avoir un grand championnat.

Joelinton cherchera à décoller pour cette saison lors des prochains matchs.

Newcastle se rendra à Aston Villa samedi après-midi avant d’accueillir Burnley en Coupe Carabao mardi prochain.

Arsenal rend hommage à Joe Willock

Newcastle a renforcé son équipe avec la signature de Joe Willock d’Arsenal.

Le milieu de terrain de 21 ans est arrivé pour un montant de 20 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 25 millions de livres sterling si certaines conditions sont remplies.

Il avait passé toute sa carrière professionnelle avec les Gunners avant le déménagement, et du côté nord de Londres lui ont posté un hommage touchant.

Ils ont tweeté une vidéo avec la légende : ” L’un des nôtres… Vous ferez toujours partie de la famille Arsenal, @JoeWillock. “

Le milieu de terrain ne pouvait pas jouer contre West Ham mais pourrait faire ses débuts à Villa Park.

