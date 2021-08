L’attaquant de Poly Network retourne une partie des fonds volés et dispose d’une AMA

in

Les piratages de crypto-monnaie sont devenus monnaie courante dans l’industrie, malgré toutes les mesures que les bourses, les plateformes de trading et d’autres types d’entreprises de crypto-monnaie ont mises en place pour se protéger. Cependant, une attaque qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, le piratage de Poly Network, a entraîné un vol de 612 millions de dollars, ce qui est sans doute l’un des plus gros succès de la période récente.

Non seulement cela, mais c’est le plus gros hack DeFi à ce jour. Mais, peu de temps après avoir mené à bien l’attaque, le pirate informatique qui l’a fait a retourné jusqu’à 258 millions de dollars au protocole DeFi inter-chaînes. En outre, ils ont également décidé de mener une AMA et d’expliquer en détail comment le piratage s’est produit.

J’aime la façon dont PolyNetwork Exploiter a une AMA en ce moment… quel espace ridicule. pic.twitter.com/FBQieZqdQW – Sam MacPherson (@hexonaut) 11 août 2021

Qu’est-ce qui s’est passé?

Comme certains le savent peut-être, l’attaque a eu lieu le 10 août, lorsque le pirate a réussi à voler les actifs de trois grandes chaînes : Ethereum, Binance Chain et Polygon Network. Mais, moins de 24 heures plus tard, le scientifique en chef d’Elliptic, une société d’analyse de blockchain bien connue, Tom Robinson, a rapporté que le pirate avait retourné environ 258 millions de dollars et avait conservé les 342 millions de dollars restants.

L’attaquant a déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à restituer les fonds volés, ce qui a amené certains à supposer qu’il pourrait s’agir d’une attaque de piratage informatique, visant à démontrer les failles de sécurité de Poly. Mais Robinson ne semble pas partager cet avis, qui a suggéré que les fonds pourraient avoir été restitués car, bien qu’ils puissent être volés, il est toujours très difficile de les laver et de les retirer.

Qu’a dit le pirate informatique ?

L’AMA du pirate a été effectuée via des messages intégrés dans les transactions ETH, où ils ont révélé qu’ils avaient mené l’attaque simplement pour le plaisir, notant que “le piratage inter-chaînes est à la mode”.

Les messages indiquent même que le pirate informatique demande maintenant de l’aide et des conseils sur la façon de déposer les fonds volés dans Tornado Cash, un protocole décentralisé pour les transactions ETH privées.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils avaient commencé à vendre et à échanger les crypto-monnaies volées, le pirate a déclaré qu’il n’était pas satisfait de l’équipe de Poly et de sa réponse initiale. Quant à l’équipe de Poly, ils ont publié une lettre ouverte au pirate informatique, leur demandant de restituer les fonds volés et disant que les forces de l’ordre de n’importe quel pays considéreraient cela comme un crime, les avertissant qu’ils seraient poursuivis.

L’attaquant post Poly Network retourne une partie des fonds volés et fait apparaître une AMA en premier sur Invezz.