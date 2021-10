L’attaquant de Sheffield United ne va nulle part, confirme le patron des Blades

L’entraîneur de Sheffield United, Slavisa Jokanovic, a déclaré que l’attaquant en difficulté Rhian Brewster ne serait pas prêté.

Le jeune de 20 ans a rejoint le Lames pour un contrat de club d’une valeur de 23,5 millions de livres sterling l’été dernier, mais jusqu’à présent, la décision n’a pas fonctionné.

Brewster n’a pas encore inscrit un seul but en championnat pour l’équipe du South Yorkshire. Ne figurant que six fois cette saison, il n’a même pas atteint le banc lors de la dernière sortie de son équipe contre Stoke.

Malgré le manque de buts, Jokanovic a exclu la possibilité que son attaquant parte.

S’adressant à Yorkshire Live, il a déclaré: «Non, je ne pense pas à cela. Je pense à notre équipe et à la façon de l’équilibrer, je ne pense pas à prêter des joueurs ou non »,

« Quand j’utilise des personnes sur le banc, j’essaie de déterminer combien de changements je peux apporter pendant le match. Je ne peux pas utiliser quatre attaquants pendant le match.

brasseur a également eu un temps mitigé avec l’Angleterre U21. En trois matchs de qualification pour l’Euro 2021, le jeune a marqué un but et une passe décisive mais a été expulsé lors de son dernier match contre Andorre.

« Rhian peut jouer à différentes positions mais je n’essaie pas de tuer le gamin. C’est l’un des joueurs anglais les plus talentueux et quand il n’est pas dans l’équipe, vous pouvez me demander pourquoi pas », a ajouté Jokanovic.

« C’est simple, il travaille dur et est compétitif. Quand je changerai d’avis, il jouera. Je pense que c’est la bonne décision pour mon équipe, mais il y a une opportunité de changer d’avis, bien sûr. Il est en compétition avec d’autres personnes.

«Il a des qualités et des caractéristiques pour nous aider, il doit être courageux, travailler dur et être prêt à saisir sa chance. Je peux trouver une énorme logique pour ma décision, j’essaie d’expliquer qu’on ne peut pas avoir quatre attaquants sur le banc avec un milieu de terrain et un défenseur, ce serait hors de la normale.

Que l’ancien joueur de Liverpool fasse ou non partie de l’équipe des Blades, Jokanovic insiste sur le fait qu’il a toujours confiance en lui.

Il a déclaré : « Je lui ai parlé il y a deux ou trois semaines avant la trêve internationale. Nous en avons parlé. Il travaille, il se soutient.

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Pas de date de retour pour Jack O’Connell

Le patron de Sheffield United, Slavisa Jokanovic, a confirmé qu’il n’y a toujours pas de confirmation quant à la date à laquelle Jack O’Connell figurera pour les Blades.

Initialement, le défenseur devait être absent pendant un an après s’être gravement blessé au genou au début de la campagne 2020/21.

En raison de plusieurs revers lors de sa convalescence, Jokanovic pense qu’il ne reviendra pas avant la nouvelle année.

« Vraiment, je ne peux pas vous donner de réponse (O’Connell) », a-t-il expliqué. « Je ne m’attends pas à ce qu’il revienne cette année 2021. J’espère qu’il pourra être de retour l’année prochaine mais je ne peux pas vous donner un exemple exact. »

Depuis sa signature de Brentford en 2016, le favori des fans a été une figure clé du succès de United ces dernières années. Après la relégation de la Premier League, il était clair qu’il était un gros raté pour leur défense.

LIRE LA SUITE: Le pilier de Sheffield United reste optimiste pour la saison à venir