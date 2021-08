L’attaquant de Tottenham Harry Kane et son frère agent Charlie ont fait preuve de ” stupidité et immaturité ” tout au long de la saga des transferts de Manchester City, déclare Simon Jordan

in

L’agent de Harry Kane, qui est aussi son frère, n’est “pas adapté à son objectif” et l’attaquant de Tottenham aurait dû “prendre le contrôle de son destin”.

C’est le point de vue de l’ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, tel qu’il est apparu Kane serait de plus en plus frustré par la réticence du club à accepter l’offre de Manchester City pour lui.

Kane veut quitter Tottenham cet été

Jordan s’est demandé pourquoi le joueur de 28 ans était en vacances et ne coopérait pas avec le club pour l’aider à déménager à City, avant de qualifier Kane et son frère Charlie d'”amateurs”.

“Toute cette débâcle, y compris sa déclaration, sent la stupidité, l’immaturité, l’ignorance et l’arrogance”, a-t-il déclaré à talkSPORT, soulignant la décision de Kane de signer un contrat à long terme en 2018.

« La stupidité, c’est que si vous signez un contrat qui donne à quelqu’un le contrôle de votre destin pendant six ans et que vous n’y mettez pas de clause libératoire avec une certaine somme d’argent, alors vous n’êtes pas apte à l’emploi en premier lieu. .

« Si vous voulez qu’un transfert se fasse, pourquoi êtes-vous en vacances ? Ramenez vos arrières là où se trouve l’entreprise et assurez-vous que vous et votre représentation êtes au-dessus, en dessous et à travers elle pour vous assurer que cela se produise.

Charlie Kane, le frère de Harry, est l’agent de l’attaquant

« Assurez-vous que votre message est central. Les gens ne travaillent pas pour toi, Harry – tu travailles pour eux.

Jordan a ajouté: «Cela est enveloppé de manque de professionnalisme, d’irréalisme et d’un manque de compréhension des obligations que vous avez envers vous et de la façon de conclure un accord.

“Cette heure amateur et vous ne pouvez pas conclure de gros contrats avec des amateurs.”

La dernière offre de City pour Kane serait d’environ 125 millions de livres sterling, le manager Pep Guardiola souhaitant signer le capitaine anglais.

Cependant, le Telegraph rapporte que Levy « refuse de vendre » et « n’accepte plus les appels » des champions de Premier League.

Heung-Min Son s’est intensifié en l’absence de Kane et a marqué le vainqueur alors que les Spurs battaient Manchester City dimanche

Jordan poursuit en disant que Kane et son agent ne “comprennent pas la dynamique” d’un mouvement de gros sous et dit que toute la saga est “absurde”.

“De toute évidence, du côté de Tottenham, vous avez de grands garçons qui ont grandi et qui comprennent la dynamique de ce à quoi ressemble un accord de 125 ou 150 millions de livres”, a-t-il déclaré.

“De l’autre côté, vous avez M. Magoo qui ne comprend pas la dynamique de la façon de conclure un accord et qui est assis là à dire:” Parce que je suis Harry Kane et parce que je suis le frère de Harry Kane, cet accord devrait se produire de cette manière particulière.

“C’est un non-sens, vous ne devriez pas être en vacances, vous devriez rentrer, vous devriez manifestement être maître de votre propre destin, et vous ne devriez pas être assis sur une île permettant à la presse de tourner un récit.”

