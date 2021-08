L’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane ne se présente pas à l’entraînement

in

Il y a eu beaucoup de débats autour de l’avenir de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane cet été et son avenir est maintenant mis en doute encore plus avec la nouvelle que l’attaquant ne s’est pas présenté à l’entraînement avec son club, selon Fabrizio Romano.

Harry Kane ne se présente pas à l’entraînement de Tottenham Hotspur

Harry Kane : le meilleur joueur de Tottenham Hotspur

Le joueur a passé l’été à se battre pour l’Angleterre lors du tournoi Euro 2020 au milieu de rumeurs en cours selon lesquelles il pourrait rejoindre Manchester City dans le cadre d’un énorme contrat d’argent.

Le joueur de 28 ans est maintenant revenu de cette pause internationale mais n’est pas apparu à la séance d’entraînement des Spurs ce matin – ce qui soulève d’autres questions quant à savoir s’il est effectivement prêt à quitter son club actuel à la recherche de trophées.

Kane a été l’un des attaquants les plus impressionnants non seulement de la Premier League mais du football européen au cours des dernières saisons et avec City cherchant désespérément un attaquant pour remplacer le défunt Sergio Aguero, ils pourraient être un match fait au paradis.

Les Spurs ne voudront pas vendre à leur rival divisionnaire

Cependant, les Spurs seront extrêmement réticents à laisser partir leur précieux atout, en particulier à un rival de division. Mais le joueur lui-même semble vouloir enfin quitter Tottenham, Kane croyant qu’il peut partir si une offre décente arrive.

Lors de la dernière campagne, il était à nouveau en forme, avec une superbe contribution de 37 buts en 35 matchs, ce qui porte sa moyenne à 1,08 buts ou passes décisives à chaque match qu’il a disputé, l’un des meilleurs records d’Europe.

Kane booste n’importe quel côté pour lequel il joue

Si Kane joue, alors quel que soit le côté pour lequel il joue est considérablement renforcé, cela ne fait aucun doute. City est désespéré de continuer à se battre pour le titre de Premier League – et déterminé à enfin remporter la Ligue des champions et la signature de Kane contribuerait grandement à le faire.

Avec l’émergence de ce dernier rapport, il semble que le joueur veuille certainement partir pour de nouveaux pâturages – et cela signifie que City pourrait en fait avoir bientôt un autre joueur de classe mondiale dans ses rangs.

