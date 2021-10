L’attaquant d’Everton révèle un facteur clé qui a conduit à un début passionnant

in

L’ailier d’Everton Demarai Gray a expliqué pourquoi il a pris un si bon départ dans la vie à Goodison Park.

Le joueur de 25 ans a rejoint Everton en provenance du Bayer Leverkusen pour seulement 1,6 million de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’été. Après son passage décevant à Leicester, il n’était pas clair si l’Anglais impressionnerait.

Gray a fait taire ses sceptiques avec des performances électriques pour l’équipe de Rafa Benitez. Il est inscrit sur la feuille de match lors de trois matchs consécutifs de Premier League contre Leeds, Brighton et Burnley.

Le joueur a également enregistré une passe décisive lors de la récente victoire 2-0 contre Norwich, tout en jouant un rôle essentiel dans Le but d’Andros Townsend contre Man Utd samedi.

Dans une interview avec Everton TV, Gray a déclaré: «Cela (la cohérence) a été mon problème au cours des dernières années. J’ai ici un manager et une équipe qui croient en moi et me donnent la liberté de m’exprimer.

«Je profite à nouveau de mon football. Tout est bien cliqué ici. Je veux juste continuer à travailler dur pour maintenir mon niveau et continuer à m’améliorer.

Gris a rejoint Leicester en janvier 2016 pour un montant déclaré de 3,75 millions de livres sterling. Il a été pressenti pour devenir un international anglais au King Power, mais n’a jamais montré sa vraie qualité.

Il a été envoyé en Bundesliga en janvier après avoir chuté dans la hiérarchie avec les Foxes.

Les scouts d’Everton ont clairement vu quelque chose qu’ils aimaient et ont décidé de lui donner un retour rapide en Premier League.

Benitez avait également des doutes à son arrivée à Goodison Park. L’Espagnol a remporté la Ligue des champions avec son grand rival Liverpool en 2005.

Benitez a semblé appeler Everton un « petit club » en 2007, bien qu’il ait depuis décidé de retirer ce commentaire.

Il a jusqu’à présent impressionné les fans d’Everton alors qu’ils occupent la cinquième place de la Premier League avec 14 points.

The Sack Race : Bruce s’accroche – mais Munoz est-il en train de limoger la bonne voie à suivre pour Watford ?

Townsend explique la célébration d’Everton

Townsend a expliqué pourquoi il a effectué le fameux saut de Cristiano Ronaldo après avoir marqué contre Man Utd ce week-end.

La célébration a semblé mettre en colère Ronaldo car il a refusé de parler à temps plein avec Townsend.

L’ancienne star de Crystal Palace a déclaré : “Ce type est mon idole. J’ai grandi en regardant Cristiano Ronaldo. J’ai passé des heures sur le terrain d’entraînement à essayer d’exécuter ses techniques, j’aurais peut-être dû passer plus de temps sur la célébration car ce n’était pas une excellente exécution.

“C’était un peu de respect pour Ronaldo et c’était un honneur d’être sur le même terrain que lui.”

Au but, il a ajouté : « C’était incroyable. Demarai fait ce qu’il fait le mieux, en utilisant son rythme et sa puissance. Dès que Doucouré l’a eu, j’ai su que si je le suivais, il le mettrait sur mon chemin.

« Heureusement, à cette occasion, j’ai réussi à garder mon calme et à le mettre dans le coin inférieur. »

LIRE LA SUITE: Arsenal de retour pour l’ancienne cible mais West Ham et Everton encerclent