L’attaquant donne un coup de pouce majeur à Ole Gunnar Solskjaer en signant un nouvel accord avec Manchester United

Edinson Cavani a signé une prolongation de contrat d’un an avec Manchester United, selon talkSPORT.

L’attaquant vétéran a marqué 15 buts en 35 apparitions depuis qu’il a rejoint les Red Devils lors d’un transfert gratuit du Paris Saint-Germain l’année dernière.

Cavani est devenu l’attaquant de premier choix de Man United ces derniers mois

Cavani prévoyait de quitter Old Trafford lorsque son contrat a expiré à la fin de la saison et s’est entretenu avec Boca Juniors à propos d’un déménagement.

Cependant, talkSPORT comprend que le joueur de 34 ans a rejeté les offres de son Amérique du Sud natale de rester à United pendant une autre année avec une annonce officielle attendue prochainement.

Cavani est susceptible de mener la ligne lorsque United vise à mettre fin à sa sécheresse de quatre ans contre Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai.

L’Uruguayen a été dans une forme imparable avec huit buts lors de ses sept derniers matches.

Cela constituera un énorme coup de pouce pour Ole Gunnar Solskjaer, qui a récemment déclaré à propos de l’attaquant vétéran: «Edinson est plus qu’un simple braconnier de buts. Il est excellent pour gérer les chaînes, être le point focal et mettre les autres en jeu.

«Il rattrape le temps perdu et je suis ravi de lui. J’espère que nous le verrons ici pendant une autre année. Je fais de mon mieux. Je lui ai promis Old Trafford est un endroit différent avec les fans.

«J’espère qu’il pourra se voir ici pour une autre année.»

Kane a été lié à un transfert important à Manchester United cet été

S’exprimant lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, Ally McCoist a insisté sur le fait que Cavani méritait un nouveau contrat … à moins que Man United ne prévoie de signer la star de Tottenham Harry Kane cet été.

L’ancien attaquant des Rangers et de l’Écosse a déclaré: «Cavani vole, il vole absolument.

«Un objectif le week-end [against Aston Villa], des buts contre la Roma et je pense que quand il joue comme ça, il est difficile à toucher. Il l’est vraiment.

«Mais il est maintenant à un stade de sa carrière, Cavani, où la famille sera plus importante pour lui que jamais. C’est difficile.

«Il atteindra une étape de sa carrière, de sa vie, où il voudra clairement retourner dans la famille pour passer plus de temps avec eux.

«Si vous me demandez, United devrait-il lui offrir un an de plus? Tu devrais dire oui, à moins, bien sûr, qu’ils sortent chercher Harry Kane.