L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a pour objectif de revenir dans deux semaines

Afin de s’assurer que son équipe ne sera pas sous pression sans lui, l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, chercherait à accélérer sa guérison d’une blessure aux ligaments subie contre Andorre lors de la récente pause internationale.

Selon un rapport du kicker, l’attaquant a fait part à un groupe proche de ses intentions de revenir au Bayern pour le match retour de leur match retour en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Bien que cela semble être un calendrier ambitieux pour un retour, cette reprise accélérée s’est produite plus tôt cette saison avec un succès retentissant. Suite à une blessure à la jambe similaire en début de saison, Joshua Kimmich a pu récupérer et revenir dans l’équipe beaucoup plus tôt que prévu à l’automne 2020. S’il est admirable pour Lewandowski de vouloir revenir si tôt, l’espoir demeure que il peut le faire rapidement mais efficacement – afin d’éviter de nouvelles blessures.

Même les blessures elles-mêmes sont différentes. L’avantage de la blessure de Kimmich – un ménisque blessé – est que si les choses étaient trop précipitées et que sa blessure s’aggravait, le calendrier de récupération est plus court. Kimmich n’a pas déchiré son ménisque, mais une blessure supplémentaire aurait pu survenir et aurait pu entraîner une déchirure. Mais cela étant dit, la réadaptation pour un ménisque déchiré ne nécessite pas toujours une intervention chirurgicale et sans elle, on peut complètement récupérer en 6 à 8 semaines.

Pour un ligament du genou déchiré, il faut généralement une intervention chirurgicale et une thérapie physique. Le premier calendrier de retour est généralement de six mois.

Alors que les fans du Bayern Munich ont peut-être faim que Lewandowski revienne le plus tôt possible, nous devons nous rappeler que notre faim pour le moment n’est que temporaire. La pire chose qui puisse arriver est une blessure lors de la récupération, puis nous parlons de temps plus important sans les services de l’attaquant.

Espérons – pour le joueur plus que pour le club – que Lewandowski ne soit pas pressé et soit capable de récupérer à son rythme. La prochaine fois qu’il touchera le terrain, la peur d’une blessure plus importante devrait, espérons-le, être hors de vue.