L’attaquant du Celtic Leigh Griffiths s’excuse d’avoir renvoyé une bombe fumigène dans la foule lors de l’affrontement de la coupe avec St Johnstone pour le club en prêt Dundee

L’attaquant du Celtic Leigh Griffiths, qui est prêté à Dundee, s’est excusé d’avoir renvoyé une bombe fumigène dans les tribunes lors de leur affrontement en Premier Sports Cup contre St Johnstone mercredi soir.

L’international écossais s’est précipité sur une pièce pyrotechnique qui avait été lancée sur le terrain après que les visiteurs aient pris la tête à Dens Park, et l’a renvoyée vers les fans.

Leigh Griffiths s’atterrissant dans l’eau chaude après avoir lancé une fusée éclairante vers les fans dans les tribunes de Dundee

Leigh Griffiths a rejoint Dundee en prêt du Celtic cet été

Après le match, la police écossaise a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident, bien qu’elle ait déclaré qu’il n’y avait eu aucune blessure à la suite des actions du joueur et qu’aucune plainte n’avait été signalée à l’époque.

Mais dans une déclaration conjointe publiée par Dundee jeudi, Griffiths a déclaré que l’incident était “regrettable”.

Expliquant pourquoi il a renvoyé le feu d’artifice dans les gradins, l’attaquant a insisté sur le fait que son intention était uniquement de le retirer du terrain de jeu afin que le jeu puisse continuer.

La déclaration disait : « Le Dundee Football Club et Leigh Griffiths aimeraient aborder un incident regrettable qui s’est produit lors de la rencontre de la Premier Sports Cup hier soir avec St. Johnstone au Kilmac Stadium.

Le Dundee Football Club et Leigh Griffiths aimeraient aborder un incident regrettable qui s’est produit lors de la rencontre de la Premier Sports Cup hier soir avec St. Johnstone au Kilmac Stadium #thedee https://t.co/9XR1gAyiIj – Dundee Football Club (@DundeeFC) 23 septembre 2021

« Après le premier but, un générateur de fumée, entre autres, a été lancé sur le parc par les supporters en visite.

“Cette pyrotechnique s’est retrouvée dans la tribune lorsque Leigh l’a frappée pour la retirer du terrain de jeu.”

Griffiths a déclaré: «Il était regrettable que la pyrotechnie se soit retrouvée dans la tribune car mon intention était simplement de la retirer du terrain.

“Après avoir perdu un but, j’avais hâte de relancer le match le plus rapidement possible et je voudrais m’excuser pour toute détresse causée par cette action.”

Griffiths a eu un sort brillant au Celtic

La déclaration a conclu: “Le club ne fera aucun autre commentaire sur cette situation.”

St Johnstone a remporté le quart de finale de la coupe 2-0, Griffiths jouant les 90 minutes.

Le joueur de 31 ans est retourné à l’ancien club de Dundee en prêt cet été après être tombé en disgrâce à Celtic Park.

Avant sa sortie, Griffiths avait marqué 123 buts en 261 matchs en huit ans à Glasgow, ce qui lui a permis de remporter sept titres de Premier League écossaise, trois Coupes d’Écosse et quatre Coupes de la Ligue écossaise.

