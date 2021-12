L’attaquant du PSG a publiquement félicité Tottenham, 23 ans

Photo de Daniel Jayo/.

Le défenseur central de Tottenham Hotspur Cristian Romero a été décrit comme un « phénomène » sur Instagram par l’ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria.

Romero, qui a rejoint Tottenham depuis l’Atalanta en prêt à l’été 2021, est actuellement blessé.

Le défenseur central de 23 ans s’est blessé aux ischio-jambiers alors qu’il jouait pour l’Argentine contre le Brésil lors de la trêve internationale de novembre.

Romero ne rejouera plus en 2021.

Le jeune de Tottenham a publié le message suivant sur Instagram.

Il se lit, comme traduit de l’espagnol : « Mon année de rêve à tous points de vue. Ça se termine comme ça, hélas. Ma première blessure musculaire et de cette ampleur. Maintenant, avec la tête tournée vers mon rétablissement et impatient de revenir bientôt @spursofficial @afaseleccion.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’as du PSG et coéquipier international argentin de Romero, Di Maria, a répondu au message du défenseur des Spurs Romero.

L’ancien homme de Manchester United a écrit : « Vous reviendrez phénomène plus fort. Restez avec cette année de rêve.

Cristian Romero de Tottenham devrait rester fort

Nous comprenons que cela a dû être un coup dur pour Romero de subir la blessure à long terme.

Le vainqueur de la Copa America 2021 avec l’Argentine jouait bien pour les Spurs avant de se blesser.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

À notre avis, Romero devrait rester fort et se concentrer sur sa récupération.

L’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, sera bien conscient de la qualité du défenseur.

Le Tottenham non. 4 a fait six départs et une apparition de remplaçant en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Le jeune a également joué deux fois en Coupe Carabao et deux matchs en Ligue Europa Conference jusqu’à présent cette campagne.

