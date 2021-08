L’attaquant du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi sur le radar du Bayern Munich

Il semble que ce ne soient pas seulement Hermann Gerland et l’équipe nationale allemande qui s’intéressent à Karim Adeyemi, mais que le Bayern Munich lorgne désormais le jeune Bavarois.

Avec des discussions sur le départ de Robert Lewandowski de l’équipe au cours des deux prochaines années, la direction doit maintenant se tourner vers un remplaçant pour la position de numéro neuf. De nouveaux rapports indiquent que l’une des options envisagées est l’attaquant actuel de Salzbourg Adeyemi, qui se trouve être un fils natif de Munich.

Comme nous en avons récemment discuté, Adeyemi a fait sienne la neuvième position du point de vente autrichien de Red Bull et est actuellement sur un rythme de score torride. Cela a attiré l’attention de la Mannschaft, du Liverpool FC, du FC Barcelone et d’autres grands clubs. Vous pouvez désormais ajouter le nom du Bayern Munich à la liste des clubs apparemment à la recherche des services du jeune homme. Florian Plettenberg de Sport1 (tel que capturé par @iMiaSanMia) rapporte que le Bayern s’intéresse désormais au joueur.

Il semble qu’il envisage de quitter Salzbourg pour un plus grand club d’ici l’été prochain au plus tard. Étant donné qu’Erling Haaland et Dominik Szoboszlai ont tous deux quitté ce club au milieu de l’année, il est tout à fait possible qu’Adeyemi soit en mouvement dès janvier.