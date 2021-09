L’attaquant intensifie sa formation

in

Une blessure de Sergio Aguero a empêché l’attaquant de faire ses débuts à Barcelone, mais il intensifie son entraînement alors qu’il se remet d’une blessure au mollet. L’attaquant a rejoint Barcelone lors d’un transfert gratuit cet été, mais n’a pas encore joué pour le club catalan en raison d’une tension au tendon.

Blessure de Sergio Aguero : l’attaquant de retour

Barcelone a besoin d’un nouveau talisman depuis que Lionel Messi est passé à Paris

Sergio Aguero se remet toujours d’une blessure au mollet et cela pourrait être la mi-octobre avant de le voir faire ses débuts. Il y a beaucoup dépendant d’Aguero car le club est dans un état de transition. En plus du départ de Messi, Antoine Griezmann est prêté à l’Atletico Madrid. Par conséquent, il y a un vide à Barcelone et Aguero doit le combler.

Aguero a signé un contrat de deux ans avec Barcelone et on attend beaucoup de lui pour réussir. La raison de cette attente est sa carrière impressionnante à Manchester City avec l’attaquant marquant 184 fois en 275 matchs pour les Citizens. Parti pour quelque chose de nouveau, Aguero espère continuer son incroyable record de buts avec sans doute le plus grand club du monde.

Comme indiqué dans le Daily Mail, Aguero souhaite améliorer l’équipe de Barcelone : « Bien sûr, c’est un pas en avant dans ma carrière et j’espère pouvoir aider l’équipe à gagner des choses. Je veux jouer et aider cette équipe, et si l’équipe le fait bien, je serai heureux individuellement »,

Le joueur de 33 ans est assuré de marquer des buts, malheureusement les blessures sont également incluses dans cette garantie. Avec le risque de blessures toujours imminent, le manager de Barcelone Ronald Koeman doit faire preuve de prudence avec sa nouvelle signature.

Début des pourparlers sur le contrat Koeman

Ronald Koeman était un ardent défenseur de la signature de Sergio Aguero alors qu’il travaillait à l’élaboration d’un plan à long terme pour le club. Malgré l’objectif de stabilité à long terme, Koeman doit rectifier l’ici et maintenant. La signature d’Aguero est considérée comme un moyen infaillible de gagner des matchs à court terme.

Cependant, garder Aguero en forme et en bonne santé est plus facile à dire qu’à faire. Cependant, il existe d’autres options disponibles avec Memphis Depay, Ansu Fati et Martin Braithwaite, tous des membres d’équipe capables.

Les trois tests pour Koeman seront la Ligue des champions, la Liga et la Copa del Rey. Gagner deux de ces trois compétitions sera plus que suffisant. Cependant, Barcelone est encore loin d’être favori pour le faire.

Il y aurait un nouveau contrat en attente pour le manager de Barcelone. Dans une interview avec Onze TV, le président du club Joan Laporta admet que des pourparlers sont en cours. Le contrat actuel de Koeman expire le 30 juin 2022 et le club souhaite le prolonger. Alors que la reconstruction du club se poursuit, il est logique d’ajouter de la stabilité en prolongeant le contrat de Koeman.

Photo principale

