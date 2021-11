L’attaquant japonais Okubo, ancien de Majorque, annonce sa retraite à 39 ans

20/11/2021 à 11:16 CET

L’attaquant japonais Yoshito Okubo, qui évolue pour Cerezo Osaka au Japon après avoir joué en Europe pour Majorque et Wolfsburg, a décidé de se retirer à 39 ans du football professionnel, selon son club.

Okubo, qui détient le record de buts en première division japonaise avec 191 réalisations, mettra un terme à sa longue carrière à la fin de l’année, à la fin de la saison de championnat japonais.

Le footballeur originaire de Fukuoka (sud-ouest du Japon) a fait ses débuts en J-League avec Cerezo Osaka en 2001 et après s’être démarqué dans cette équipe, il a fait le grand saut en championnat d’Espagne avec le RCD Mallorca en 2004, avec lequel il a joué deux saisons et marqué. six buts dans différentes compétitions.

Okubo Il revient dans le championnat japonais en 2007 pour jouer pour Vissel Kobe et deux ans plus tard, il rejouera en Europe, cette fois à Wolfsburg, lors d’une saison au cours de laquelle ce club remporte la Bundesliga.

Dans une nouvelle étape dans son pays depuis 2009, l’attaquant japonais a joué dans jusqu’à sept équipes différentes, et parmi elles le meilleur temps était avec la Kawasaki Frontale entre 2013 et 2016, quand il a été le meilleur buteur pendant trois saisons consécutives marquant 82 buts en le total.

Connu pour son style de jeu intense et agressif, Okubo, qui a également disputé 60 matchs internationaux avec le Japon et marqué 6 buts, a décidé de prendre sa retraite dans le même club avec lequel il a fait ses débuts professionnels.

« Je suis désolé si mon style de jeu a causé des problèmes aux joueurs ou aux spectateurs de nombreuses équipes », a déclaré le joueur dans des déclarations recueillies par son club.

« Où que je sois allé, les fans qui m’ont soutenu de près m’ont toujours donné de la force. Je remercie sincèrement tout le monde pour mes 20 années dans ce sport », a-t-il ajouté. Okubo, qui choisit tout de même d’offrir un dernier titre à son équipe puisqu’elle disputera les demi-finales de la Coupe de l’Empereur.