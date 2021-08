L’attaquant manquera le début de la saison de Premier League

Brighton et Hove Albion ont reçu un coup dur avant la nouvelle saison avec une autre blessure de Danny Welbeck à gérer.

Le manager Graham Potter a confirmé la nouvelle après le dernier match de pré-saison des Seagulls contre Luton Town.

Mise à jour sur les blessures de Danny Welbeck

L’attaquant devrait rater le début de la nouvelle saison

Brighton & Hove et Albion seront privés de Danny Welbeck pour le début de la nouvelle saison. L’attaquant devait jouer contre Luton Town mais a été retiré à la dernière minute suite à une blessure présumée. Il a été révélé plus tard que l’attaquant avait subi une blessure aux ischio-jambiers.

Graham Potter a plus tard confirmé les rumeurs de blessure de l’attaquant lors de sa conférence de presse après la victoire de Luton, en déclarant : « Nous arrivons juste au fond des choses. C’est évidemment décevant pour nous et pour lui. Il semble qu’il va rater le départ à ce stade.

Danny Welbeck a connu une mini-résurgence la saison dernière après avoir signé pour Brighton en octobre. L’attaquant a disputé 24 matches avec les Seagulls et a marqué six buts pour eux la saison dernière. Welbeck était le deuxième meilleur buteur du club en évitant la relégation. La saison impressionnante de l’attaquant a vu Brighton offrir un nouveau contrat d’un an à l’attaquant.

Préoccupations en matière de blessures en début de saison pour Graham Potter

La blessure aux ischio-jambiers de Welbeck au début de la saison a posé des problèmes de sélection à Graham Potter avant le premier match de la saison. Les Seagulls comptent six attaquants dans leur effectif, à l’exception de Welbeck. Les matchs de pré-saison ont vu Potter opter pour une ligne d’attaque à deux avec Florian Andone et Percy Tau jouant les deux matchs. Il est peu probable que l’un ou l’autre puisse commencer avec Neil Maupay et Aaron Connely plus haut dans l’ordre hiérarchique. Mais, si Potter décide de commencer avec trois attaquants offensifs, l’un d’eux ou Andy Zeqirii pourrait obtenir le feu vert pour commencer l’ouverture de la saison.

Brighton accueillera Getafe le 7 août à l’Amex lors de son dernier match amical de pré-saison. Le match contre Getafe pourrait donner une meilleure idée de qui Potter choisira pour remplacer Welbeck.

