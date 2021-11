L’attaquant Moyes recherché à West Ham a 18 buts en 15 matchs cette saison

Photo de Jacques Feeney/.

Existe-t-il un joueur qui reflète mieux son club qu’Aleksandar Mitrovic ?

Trop bon pour le championnat mais apparemment pas tout à fait à la hauteur des normes attendues en Premier League, le Serbe hargneux est certainement un avant-centre approprié pour une équipe de Fulham qui semble avoir remplacé ses rivaux de deuxième niveau West Brom en tant que ‘yo- ton club’.

Si les Cottagers obtenaient un retour au grand moment à la première demande – ils sont bien placés pour le faire avec un tampon de quatre points se séparant de la troisième place – leurs cinq dernières saisons se liraient comme ceci: promotion, relégation, promotion , relégation, promotion.

Et le décompte des buts à l’envers de Mitrovic incarne l’ascension et la chute incessantes de cette équipe de Fulham. Il a marqué 26 buts en championnat lors de la saison 2019/20 victorieuse, puis trois en Premier League l’année suivante.

Avec 18 buts en seulement 15 matchs jusqu’à présent – ​​dont un triplé contre West Brom samedi – cette saison est presque certainement la meilleure de Mitrovic.

Le record du championnat de 31 établi par Ivan Toney il y a quelques mois à peine semble également sérieusement menacé.

Mais, telle est la nature de ces limbes de fête ou de famine dans lesquels Fulham semble s’être retrouvé, peu seraient surpris si les Cottagers finissaient en bas du classement de la Premier League 2022/23 avec Mitrovic une fois de plus flatteur de tromper sur la plus grande scène .

Aleksandar Mitrovic, cible de West Ham, est-il vraiment un attaquant de Premier League ?

En mai, The Sun a rapporté que le patron de West Ham United, David Moyes, envisageait un coup estival pour le talisman de 22 millions de livres sterling de Fulham.

Et si quelqu’un pouvait tirer le meilleur parti de cet attaquant énigmatique au niveau de la Premier League, c’est un homme qui a transformé Jarrod Bowen, Craig Dawson et Said Benhrama – trois joueurs issus de clubs de deuxième niveau – en stars fiables de haut vol.

Mais cela n’est qu’hypothétique. Pour tous ses succès au stade de Londres, Moyes a abandonné tôt Sébastien Haller – un avant-centre physique de 6 pieds quelque chose dans le moule Mitrovic.

En bref, le record de haut vol de Mitrovic ne parvient pas à brosser un tableau d’un homme capable de maintenir cette remarquable tache violette dans l’élite, en supposant que Marco Silva et ses collègues boivent du champagne sur le terrain de Craven Cottage en mai.

Seulement 24 buts en 94 matches de Premier League racontent sa propre histoire.

