L’attaquant présumé de Brian Sicknick George Tanios rend une caution ⋆ 10z virale

Un restaurateur de Virginie-Occidentale qui aurait pulvérisé le défunt officier de police du Capitole des États-Unis Brian Sicknick avec un spray anti-ours le 6 janvier a été condamné à être libéré lundi par une cour d’appel fédérale.

Dans une brève ordonnance de deux pages sans avis formel, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit DC a simplement estimé qu’un tribunal inférieur «avait clairement commis une erreur en déterminant qu’aucune condition ou combinaison de conditions de libération n’assurerait raisonnablement la sécurité de la communauté. . “

Dans cette décision, l’accusé conspirateur pro-Trump Georges Tanios, 39 ans, n’est pas immédiatement libéré sous caution, mais son affaire sera renvoyée devant le même tribunal qui a refusé sa libération début mai “sous des conditions appropriées, y compris la détention à domicile et la surveillance électronique”.

“Bien que l’appelant n’ait pas démontré que le tribunal de district a appliqué une présomption de détention en violation de la loi sur la réforme du cautionnement et de la jurisprudence, le tribunal de district a clairement commis une erreur dans son évaluation individualisée de la dangerosité de l’appelant”, a déterminé le panel de trois juges dans une ordonnance par curiam. déposé par le greffier du tribunal. “Le dossier montre que Tanios n’a aucune condamnation pour crime passé, aucun lien avec des organisations extrémistes et aucun comportement criminel après le 6 janvier qui montrerait autrement qu’il représente un danger pour la communauté au sens de la loi sur la réforme du cautionnement.”

Tanios et son complice accusé Julien Elie Khater, 32 ans, sont tous deux accusés de nombreux crimes fédéraux pour leur participation présumée à l’effort avorté d’extrême droite visant à empêcher la Chambre des représentants des États-Unis de compter les votes du Collège électoral de 2020.

“Monsieur. Tanios a été inculpé de trois crimes de violence », a déclaré le procureur américain adjoint Sarah Wagner a soutenu fin mars alors que l’accusé faisait sa première demande de libération provisoire devant un tribunal de district de Virginie-Occidentale. Cette offre, bien sûr, n’a pas donné le résultat souhaité par Tanios.

“Il m’est difficile de voir cela comme autre chose qu’une attaque contre le cœur de cette nation”, juge le juge d’instruction. Michael John Aloi entonné alors qu’il expliquait qu’il s’agissait d’une décision «solennelle» de refuser à un accusé sa liberté.

Après que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de district de DC, les accusés ont de nouveau tenté de déposer deux requêtes distinctes de libération préalable au procès qui ont généralement nié les allégations du gouvernement selon lesquelles le duo aurait comploté pour agresser les forces de l’ordre fédérales en cette froide et fatidique journée de janvier.

“Monsieur. Tanios nie avoir comploté pour blesser des officiers », l’avocat de la défense Élisabeth Gross, du bureau du Défenseur public fédéral en Virginie-Occidentale, a écrit dans la motion sur les obligations fin avril. “Monsieur. Tanios nie avoir aidé et encouragé toute autre personne dans des crimes. M. Tanios nie avoir agressé un officier avec une arme dangereuse.

Mais cet effort n’a pas si bien réussi non plus.

“J’ai libéré la plupart des individus, même un qui était au Capitole”, juge de district américain Thomas F. Hogan dit comme une liquidation pour le double déni. “Je vais refuser les demandes de caution dans les deux cas.”

Sans se laisser décourager, les avocats de Tanios ont déposé un avis d’appel fin mai.

“Monsieur. Tanios souhaite souligner à la Cour qu’il ne s’agit pas d’un cas où – même comme il est allégué – M. Tanios a pris les devants ou a personnellement causé des dommages à un individu ou détruit des biens », a noté son appel formel. “Monsieur. Tanios n’est pas membre d’une organisation extrémiste, d’une milice ou d’un groupe haineux. M. Tanios n’a pas coordonné ni planifié une attaque violente. En fait, comme indiqué, M. Tanios n’a aucun antécédent de violence. M. Tanios est un propriétaire d’entreprise axé sur la famille qui s’est rendu à Washington, DC, pour assister à ce qu’il croyait être un rassemblement politique extrêmement important. Cela semblait passionnant, différent, intéressant et une occasion d’exprimer son soutien à son parti politique de manière significative. M. Tanios a écouté attentivement tous les intervenants. Après avoir assisté au rassemblement, M. Tanios s’est rendu au Capitole des États-Unis avec la foule nombreuse qui s’y rendait.

Ce dépôt s’est poursuivi :

À son arrivée, M. Tanios n’avait aucune idée qu’une émeute aussi incroyablement sauvage se développerait et, malgré sa présence, il n’a jamais toléré le comportement violent et chaotique dont il a été témoin. Naturellement, comme on peut l’imaginer, il regrette d’être allé au Capitole des États-Unis en premier lieu. Pourtant, M. Tanios n’est jamais entré dans le Capitole des États-Unis. M. Tanios n’a pas fait tomber les barrières. M. Tanios n’a donné de coups de poing, de coups de pied ou de coups à personne. M. Tanios n’a pas comploté ou aidé à agresser des agents de la force publique. Très certainement, M. Tanios n’a vaporisé aucun agent d’aérosol capsique, de « spray anti-ours » ou d’autres produits chimiques. De même, M. Tanios n’a pas non plus observé M. Khater faire cela – s’il l’a même fait – comme le gouvernement l’a allégué.

Tout en plaidant son innocence sur les faits allégués de l’affaire, la décision de la cour d’appel d’annuler le refus de mise en liberté sous caution du tribunal inférieur a été la manière dont le tribunal a appliqué le précédent pertinent dans le cas d’un autre émeutier présumé du Capitole – un Eric Munchel, l’homme largement connu sous le nom de « Zip Tie Guy ».

Après le résultat de cette décision de mise en liberté sous caution, la norme pour la mise en liberté provisoire est que les tribunaux de district doivent examiner de manière adéquate si un accusé constitue une menace réelle pour la communauté lorsqu’il n’y a aucune preuve montrant qu’un tel accusé a effectivement commis des violences ou a été impliqué dans la planification ou en coordonnant les événements du 6 janvier.

« Premièrement, le tribunal de district a clairement commis une erreur en concluant, en droit, qu’une présomption de dangerosité s’applique et, par conséquent, une présomption de détention existe pour les accusés, comme M. Tanios, accusé de crimes violents au Capitole des États-Unis en janvier. 6, 2021 », a récemment soutenu Tanios dans une note juridique début juin. « Deuxièmement, le tribunal de district a clairement commis une erreur en concluant que M. Tanios avait aidé à une agression contre des agents des forces de l’ordre et, par conséquent, devrait être classé dans la catégorie erronée des “accusés dangereux” ne méritant pas d’être libérés en vertu de l’avis de cette Cour dans États-Unis c. Munchel. Troisièmement, le tribunal de district s’est clairement trompé car il n’a pas conclu que M. Tanios constituait une menace manifeste pour un individu ou la communauté compte tenu de sa conduite le 6 janvier et des circonstances particulières de ce jour.

Ici, la chambre de la cour d’appel composée de George HW Bush-, Bill Clinton-, et Donald Trump-les juges nommés se sont rangés à l’unanimité de la lecture de la jurisprudence par la défense.

Adam Klasfeld a contribué à ce rapport.

