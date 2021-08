L’attaquant prolifique Padraig Amond rejoint la tenue de League Two en prêt

in

Padraig Amond rejoint Exeter City en prêt du comté de Newport pour la saison

Exeter City a confirmé la signature du prêt de Padraig Amond. L’attaquant rejoindra le club du Devon avec un prêt d’une saison du comté de Newport.

Le joueur de 33 ans était un titulaire régulier pour l’équipe du sud du Pays de Galles. Présent en 206 matchs, marquant 59 buts, il a participé à deux finales des play-offs lors de son passage à Rodney Parade.

Sa saison la plus prolifique a eu lieu lors de la campagne 2018/19, lorsqu’il a marqué 14 buts en championnat.

Au cours de cette même saison, il a également marqué cinq buts en sept matches de FA Cup. L’ancien joueur de Grimsby Town a marqué contre Tottenham Hotspur, Leicester City et Manchester City ces dernières saisons.

Cependant, il semble maintenant qu’il ne fasse plus partie des plans du manager Michael Flynn.

Amond n’a pas été nommé dans l’équipe du comté le jour de l’ouverture de la saison. Les Exiles ont battu Oldham Athletic 1-0, grâce à un but tardif de Kevin Ellison.

Ce fut une fenêtre estivale chargée pour le club. Plusieurs membres de leur équipe de play-offs partent, une reconstruction a été entreprise par Flynn, alors que le club vise à faire mieux cette saison et à entrer en League One.

Tom King et Josh Sheehan étaient des membres clés de l’équipe qui est partie cet été. King a signé pour Salford City, une autre équipe de League Two, tandis que Sheehan a rejoint Bolton Wanderers, nouvelle équipe de League One.

La perte du comté pourrait s’avérer être le gain de la ville. Amond n’est pas étranger à la Ligue 2, car il a passé la majeure partie de sa carrière dans le quatrième niveau du football anglais. Les Grecs ont commencé leur campagne avec un match nul 0-0 à domicile contre Bradford City.

Ce pourrait être l’expérience et la puissance de feu potentielle d’Amond qui renforcent leurs espoirs de promotion cette saison.

