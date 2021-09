L’attaquant que Palmeiras ne voulait pas vendre à City

in

01/09/2021 à 16:59 CEST

Le City Football Group est allé pêcher dans le football brésilien le dernier jour du marché, mais cette fois, ils ont été accueillis par un « non » surprenant. Palmeiras a refusé une offre de 7,5 millions d’euros pour Wesley, un ailier gauche de 22 ans. La valeur de la transaction a été adaptée à la valorisation du marché, mais l’actuel champion des Libertadores a estimé que ses attentes d’entrer 10 millions de dollars étaient comblées.

Verdao, qui compte l’un des sponsors les plus solides du football brésilien, n’a aucun besoin pressant de vendre. Et comme il détient 70 % des droits économiques du joueur, il a préféré attendre l’avenir dévolu soit aux clubs européens de MLS, qui ont un appétit croissant pour le football sud-américain. Ces derniers mois, il a rejeté deux offres des Seattle Sounders.

City était prête à payer 6 millions d’euros en espèces, plus une variable de 1,5 million. Il ne s’est pas passé quel était le sort que les Sky Blues avaient réservé à l’équipe de jeunes de Palmeirense. Wesley est un ailier droitier, doté d’une bonne technique individuelle, capable de jouer dans les trois positions d’attaque. Il a un profil intéressant pour les équipes qui jouent avec deux bouts ouverts. Cette saison, il a gagné plus d’espace dans l’équipe de Abel Ferreira et accumule 36 matchs avec 3 buts.

Le joueur revendiqué par City est l’un des représentants des nouveaux horizons des joueurs locaux de Verdao qui ont atteint la première équipe, parmi lesquels le côté droit se distingue également Gabriel Menino, qui a déjà été convoqué par Tite, l’ailier Gabriel Veron observé par Barcelone, et les tracts Danilo et Patrick de Paula.

En ce 2021, le City Football Group a déjà acquis deux footballeurs au Brésil. L’ailier Kayky se démarque, surnommé le ‘Neymar gaucher’, pour lequel il a versé 10 millions d’euros à Fluminense. Le joueur de 18 ans est déjà à Manchester. Pour sa part, Metinho, un milieu de terrain de 18 ans également originaire de Fluminense et né au Congo, a déjà rejoint Troyes, en provenance de Ligue 1, après avoir déboursé 5 millions d’euros.