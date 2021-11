L’attaquant snobe Liverpool en nommant son club de « rêve »

Photo de Robin Alam/Icon Sportswire via .

La sensation de la MLS Ricardo Pepi est une cible pour les géants de la Premier League Liverpool, mais, parlant à 90Min, il a admis que le Real Madrid était son club de «rêve».

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le talisman né au Texas du FC Dallas ne sauterait pas sur l’occasion de traverser le pont Margaret Hunt Hill en route vers le Merseyside.

Champions d’Europe en 2019 et champions de Premier League en 2020, Liverpool est une force avec laquelle il faut compter en ce moment, une frappe 5-0 de Manchester United à Old Trafford, la performance exceptionnelle dans une saison déjà pleine à craquer avec un total exceptionnel affiche.

MANCHESTER UNITED ÉTAIT UNE HONTE.

BridTV

6154

MANCHESTER UNITED ÉTAIT UNE HONTE.

888421

888421

centre

13872

Et, avec son 19e anniversaire en janvier, Pepi ne fait encore que faire les premiers pas de son parcours footballistique. L’un des jeunes attaquants les plus excitants du jeu a amplement le temps de revêtir à la fois le rouge de Liverpool et le blanc de Los Blancos.

Liverpool veut Ricardo Pepi mais le « mouvement de rêve » serait le Real Madrid

« C’est une question assez facile », a déclaré Pepi tout en traçant sa carrière fantastique.

« Je dis toujours à mes parents et à mon agent que mon rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid. Avant de prendre ma retraite, je veux jouer quelques années (au Santiago Bernabeu).

« Pas seulement des mois – je veux jouer au moins trois, quatre ans au Real Madrid. J’ai l’impression que c’est le sommet du monde. Ce serait incroyable pour moi.

CHRISTOF STACHE/./.

Étant donné que le président du Real, Florentino Perez, semble avoir tiré un trait sur son passé « galactique » en faveur d’un plan à plus long terme – les 13 champions d’Europe ont signé une foule d’adolescents dont Martin Odegaard, Vinicius Jr, Reinier Jesus et Rodrygo Goes ces dernières années – il ne serait pas surprenant que Pepi s’était déjà inscrit sur leur radar.

Selon CBS Sports, un avant-centre «mortel» qui modèle son jeu sur Robert Lewandowski attire déjà les regards admiratifs non seulement de Liverpool mais aussi de l’Inter Milan et du Bayern Munich, ainsi que des éternels repéreurs de talents Ajax et Borussia Dortmund.

Il est entendu, via 90Min, que Pepi a déposé une demande de transfert et a à cœur de quitter le FC Dallas en janvier.

Photo d’Adam Davis/Icon Sportswire via .

Dans d’autres nouvelles, le prochain manager de Tottenham signera un contrat encore plus court que Nuno