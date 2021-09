L’attaquant va « réévaluer l’avenir de Chelsea » si Tuchel continue son camouflet actuel

in

Un rapport affirme que l’attaquant Timo Werner examinera attentivement son avenir s’il ne peut pas revenir dans l’équipe première de Chelsea.

Le joueur de 25 ans en est à sa deuxième saison à Stamford Bridge après un transfert important du RB Leipzig l’été dernier. Les Blues ont déboursé 47,5 millions de livres sterling pour l’international allemand qui a signé un contrat de cinq ans avec les Londoniens de l’ouest. On attendait beaucoup de Werner après ses exploits avec Die Roten Bullen.

L’as né à Stuttgart a marqué 95 buts en 159 apparitions toutes compétitions confondues. Il a marqué 78 fois en 127 matches de Bundesliga mais a connu des difficultés en Premier League.

Sélectionné 45 fois par l’Allemagne, il a continué à trouver le chemin des filets pour son équipe nationale. L’ancien de Stuttgart a marqué 19 fois pour Die Mannschaft, dont trois lors de la trêve internationale de septembre.

Mais, après avoir reçu 29 départs de haut niveau pour Chelsea en 2020-2021, il semble maintenant en bas de la hiérarchie. Thomas Tuchel ne lui a donné le feu vert qu’à deux reprises en championnat cette saison, avec trois sorties sur le banc.

L’arrivée de Romelu Lukaku n’a pas aidé les choses. L’as belge a joué chaque minute des cinq matches de championnat qu’il a commencés, marquant trois fois.

Maintenant à son deuxième passage au club, l’ancien as de Manchester United semble avoir effectué une transition en douceur vers le Bridge. Werner devra impressionner Tuchel par les opportunités limitées qui lui sont offertes s’il veut revenir en force.

Le Telegraph rapporte qu’il “réévaluera son avenir à Chelsea” s’il est toujours sur le banc à mi-parcours de la campagne.

Tuchel confiant dans la progression de Werner

Bien qu’il n’ait pas marqué le nombre de buts attendu lors de sa première saison chez les Blues, Werner a trouvé le filet 12 fois. Il a également aidé huit en Premier League et deux en Ligue des champions.

Mais en mai, il a expliqué au Telegraph qu’il comprenait pourquoi il y avait eu des critiques sur son retour.

“Je pense que beaucoup de gens attendaient de moi, à l’extérieur du club mais aussi à l’intérieur du club, étaient très élevés en raison de mon record de buts”, a-t-il déclaré.

“J’ai également aidé de nombreux buts l’année dernière dans mon ancien club, mais je pense que la principale raison pour laquelle ils m’ont amené ici dans le club est de marquer et peut-être qu’à la fin 12 buts et six buts en Premier League, ce n’est pas assez bon. “

Werner a été lié aux deux Bayern Munich et Juventus. Mais, après le récent triomphe 3-0 sur Tottenham, Tuchel a révélé que ses deux principaux attaquants pourrait fonctionner en tandem.

“Timo peut jouer avec Romelu, il a très bien joué à Tottenham”, a-t-il déclaré. “Cela nous a donné une idée claire de la dangerosité que ces deux-là peuvent également être ensemble.”

