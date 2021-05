L’attaque brutale de Yanis Varoufakis contre Mario Draghi: «Il a étranglé la Grèce! | Politique | Nouvelles

La voix du Premier ministre italien Mario Draghi se fait non seulement entendre haut et fort à Paris et à Berlin, mais elle établit également l’ordre du jour alors que l’UE tentait de sortir de la pandémie de coronavirus. Jana Puglierin, responsable politique au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré au Financial Times: «L’Italie a toujours été considérée comme le délinquant juvénile de l’UE, et maintenant c’est le modèle européen.» Lundi, M. Draghi, ancien président de la centrale européenne Bank (BCE), présentera les projets de l’Italie de dépenser 190 milliards d’euros (165 milliards de livres sterling) de prêts et de subventions de l’UE, parallèlement à un ensemble de réformes structurelles considérées comme essentielles pour toute la crédibilité de l’effort de relance européen après Covid.

M. Draghi a également annoncé que l’Italie enregistrerait son plus grand déficit budgétaire depuis le début des années 90 et a décidé d’augmenter ses emprunts avant un appel du FMI à tous les pays de l’UE pour qu’ils fassent de même.

Les marchés financiers, souvent inquiets de l’ampleur de la dette publique italienne, restent pour l’instant indifférents – signe de confiance dans le nouveau Premier ministre.

De plus, des relations autrefois épineuses entre Rome et Paris se sont soudainement épanouies, selon des diplomates des deux pays.

M. Draghi organise régulièrement des appels avec M. Macron, dont un la semaine dernière, pour discuter de la pandémie et d’autres questions stratégiques.

Cependant, tout le monde en Europe n’est pas satisfait de sa nomination.

Yanis Varoufakis, l’ancien ministre grec des Finances, a férocement critiqué l’ancien président de la BCE, notamment après avoir entendu dire qu’il avait employé l’agence de conseil McKinsey pour conseiller son gouvernement sur la façon de dépenser les milliards du Fonds de relance de l’UE.

M. Varoufakis a écrit sur Twitter en mars: «Si prévisible, si triste: Mario Draghi a embauché McKinsey pour« organiser »la distribution par l’Italie des fonds du Fonds de redressement.

“Et ensuite? Demandez à la mafia de réorganiser le ministère de la Justice?”

L’ancien ministre grec a ensuite été interviewé par le journal italien La Stampa, dans lequel il a défendu sa déclaration.

Il a écrit: «La décision de Draghi d’engager McKinsey était scandaleuse et une insulte aux bonnes gens de l’Italie.

«En effet, cela constitue une déclaration selon laquelle, pour distribuer des fonds européens, la démocratie italienne a besoin des conseils d’un cabinet de conseil dont les antécédents sont proches du criminel.

“Ainsi, la ligne de frappe humoristique et parfaitement appropriée suggérant que si Mario voulait faire un peu pire, il devrait engager la mafia dans la réorganisation du ministère de la Justice.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait confiance à M. Draghi, M. Varoufakis a répondu: «Mon opinion sur Mario Draghi est sans importance.

“Oui, en 2015, M. Draghi a étranglé la démocratie grecque et, ce faisant, a endommagé la démocratie européenne, en fermant les banques grecques afin de faire chanter le peuple grec pour qu’il accepte une nouvelle carte de crédit impayable de la troïka dans des conditions néocoloniales.

“Mario a reçu, à mon avis, un ultimatum de Berlin: écrasez les Grecs si vous voulez être autorisé à acheter des obligations italiennes, françaises et espagnoles.”

Pourtant, a noté M. Varoufakis, si M. Draghi avait été choisi par une majorité d’Italiens, lors d’une élection où il avait présenté son programme au public, en tant que démocrate, il l’aurait félicité.

Il a ajouté: “En d’autres termes, ce qui est pertinent, c’est qu’une fois de plus, la démocratie italienne a été remplacée par un système dans lequel le Premier ministre est sélectionné à huis clos par des dirigeants politiques qui concluent des accords qui n’ont rien à voir avec les programmes auxquels ils ont mis en place. les gens.”

Thomas Fazi, journaliste et auteur, a fait écho aux commentaires de M. Varoufakis dans un rapport récent, dans lequel il affirmait que M. Draghi était en passe de devenir “Macron 2.0”.

M. Fazi estime que l’idée que les problèmes de l’Italie résident essentiellement dans son manque de réformes libéralisantes et qu’en se lançant dans lesdites réformes, le pays peut enfin se mettre à nouveau sur la voie de la croissance est un vieux trope.

Malheureusement, a-t-il soutenu, il n’est absolument pas étayé par les données.

Il a écrit pour Brave New Europe: «Dans l’ensemble, Draghi est en passe de devenir un Macron 2.0: au moment de son élection, le dirigeant français a également été salué par les médias grand public comme un grand réformateur modernisateur et pro-UE; aujourd’hui, il a l’un des taux d’approbation les plus bas d’Europe.