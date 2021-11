Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a vivement critiqué le choix de mots du directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, après avoir affirmé qu’un « maréchal voyou » avait causé une pénalité à Max Verstappen au Qatar.

Masi a signalé Horner aux commissaires sportifs après avoir pris connaissance des commentaires qu’il avait faits à la télévision en réponse à la pénalité de cinq places de Verstappen sur la grille.

« J’en ai été informé et j’ai référé Christian », a déclaré Masi, qui a déclaré que Horner avait rapidement retiré ses propos lorsqu’il avait rencontré les commissaires après la course.

« Christian s’est excusé pour ses commentaires et, dans le cadre de cela, la décision des commissaires sportifs était évidemment très simple », a déclaré Masi. « Christian s’est excusé, il ne voulait offenser personne.

« La personne en question qui agitait le drapeau s’est excusée personnellement et Christian, à son honneur, s’est porté volontaire pour participer au séminaire des stewards en 2022. »

Verstappen a été pénalisé pour ne pas avoir ralenti en réponse à une paire de drapeaux jaunes qui étaient agités dans la ligne droite des stands où l’AlphaTauri de Pierre Gasly s’est arrêté à la fin de la Q3. Masi a souligné que les drapeaux étaient agités pour des raisons de sécurité et que le maréchal » agissait en faisant de son mieux à leur avis dans le meilleur intérêt de garder tout le monde en sécurité sur la bonne voie « .

« Et je pense que personne ne devrait être critiqué pour avoir agi selon son instinct », a-t-il ajouté.

Masi a signalé Horner aux commissaires sportifs au sujet de la réclamation du « maréchal voyou » La F1 et de nombreuses autres séries de sport automobile professionnel comptent sur des commissaires non rémunérés pour garantir que les courses se déroulent en toute sécurité, a souligné Masi.

«Je pense que vous ne devriez attaquer personne, en particulier lorsque nous avons des milliers de commissaires bénévoles à travers le monde qui consacrent énormément de temps à l’échelle mondiale.

«Sans eux, ce sport que tout le monde a à cœur, tous donnent énormément de temps, et sans eux cela n’arrivera pas. C’est la partie qui manque à beaucoup de gens et je défendrai chaque officiel bénévole et chaque officiel sur chaque piste de course à travers le monde que cela n’est pas accepté.

Horner a déclaré dimanche soir que ses commentaires étaient motivés par la frustration suscitée par le penalty de Verstappen. « Suite à la sanction prononcée ce matin, j’ai fait un commentaire sur l’une des chaînes de diffusion. que j’ai senti qu’un « intendant voyou » agitait le drapeau jaune.

« Les commissaires sportifs se sont offusqués de cela, alors je les ai juste rassurés qu’aucune infraction n’avait été commise ou voulue contre l’individu. C’était plus frustrant de voir trois ou quatre voitures dépasser la même voiture en passant de l’absence de drapeau jaune à un double drapeau jaune agité. C’était donc une explication de cela. Je pense que les excuses ont été acceptées.

«Je voudrais juste préciser qu’il n’était pas dirigé vers les commissaires. Je pense que les marshals font un travail formidable dans le monde entier, ce sont des bénévoles, sans les marshals, il n’y aurait pas de sport automobile. Ce ne sont donc que les circonstances qui étaient frustrantes. Et je pense qu’il y a quelque chose qui peut être appris de cela.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :