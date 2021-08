L’attaque de Rishi Sunak par Boris Johnson fait bouillir les députés conservateurs – “Au-delà du pathétique!” | Politique | Nouvelles

in

M. Johnson aurait suggéré de limoger son voisin de Downing Street après la fuite d’une lettre du chancelier appelant à l’assouplissement des restrictions de voyage la semaine dernière. Le Premier ministre aurait déclaré que M. Sunak pourrait être nommé secrétaire à la Santé lors d’une réunion de responsables n ° 10.

On pense que les remarques ont été faites “à moitié pour plaisanter” avec M. Johnson qui ne devrait pas mettre sa menace à exécution.

On dit qu’il ignorait que la lettre lui avait même été écrite et qu’il a été indigné la première fois qu’il en a entendu parler dans les médias.

Il y a eu un certain nombre de points d’affrontement entre les numéros 10 et 11 ces dernières semaines, la chancelière poussant à une plus grande réouverture de la société pour aider l’économie à se remettre de la pandémie.

Des milliards de livres ont été empruntés par le Trésor depuis le premier verrouillage national au printemps dernier pour aider la Grande-Bretagne à traverser la crise de Covid.

La menace de M. Johnson de se débarrasser maintenant du chancelier a laissé ses collègues conservateurs livides.

“C’est plus que pathétique et montre un manque d’esprit d’équipe”, a déclaré un député au Sun.

“Rishi a un énorme travail à faire pour essayer de continuer à dépenser sur un pied d’égalité.

“Le problème, c’est que c’est l’instinct du Premier ministre de dire oui à tout le monde.

« Tout cela est inutile quand nous sommes toujours dans une pandémie mondiale et essayons de reconstruire. »

Un allié du chancelier était encore plus direct.

« Je ne vois pas pourquoi tu l’enlèverais.

Un sondage des membres du parti conservateur publié la semaine dernière a montré que M. Sunak avait un taux de satisfaction net de 74,1%, seule la secrétaire au Commerce international Liz Truss obtenant un score plus élevé.

Le taux de satisfaction net du Premier ministre n’était que de 3,4%, soit une baisse de 36 points en un mois.

La popularité du résident n°11 risque de rendre la vie difficile à M. Johnson.

Le chancelier se prépare à un examen rigoureux des dépenses plus tard cette année alors qu’il tente de redresser les finances publiques à la suite de la crise des coronavirus.

Cependant, le premier ministre a promis qu’il ne peut y avoir de retour à l’austérité.

La friction risque de mettre les deux hommes sur une trajectoire de collision plus tard cette année.

Au milieu des retombées, une source du Trésor a déclaré: “La chancelière se concentre uniquement sur la sécurisation de la reprise économique du pays et sur la poursuite de la protection et de la création d’emplois.”