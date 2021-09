L’attaque de Titan a des poubelles officielles et des poubelles de recyclage au Japon

Vous marchez dans la rue, en vous occupant de votre propre cire d’abeille, et vous voyez CECI. Photo : CHANGEMENT POUR LE BLEU in大分実行委員会

Dans L’Attaque des Titans, les Titans mangeurs d’humains sont horribles et effrayants. Alors naturellement, lorsque les poubelles officielles et les bacs de recyclage Titan ont été introduits au Japon, ils ont également l’air troublant, d’autant plus lorsqu’ils sont placés à côté des distributeurs automatiques de Coca-Cola.

Dans le cadre d’un effort visant à promouvoir le recyclage et un bon assainissement urbain, Coca-Cola Japon s’est associé à des responsables locaux pour installer les récipients dans le cadre d’un projet respectueux de l’environnement « Change for the Blue ».

Selon l’annonce officielle, le Titan sur la photo du haut s’appelle un kyojin-gata gomibako (巨人型ごみ箱) ou “poubelle en forme de Titan”. Placée à proximité de deux bacs de recyclage et d’un distributeur automatique dans la ville d’Oita, la poubelle à l’allure saisissante encourage les gens à jeter les déchets.

Cette poubelle L’Attaque des Titans sera installée pour une durée limitée, jusqu’au 22 novembre.

La bonté. Photo : CHANGEMENT POUR LE BLEU in大分実行委員会

Ce n’est pas le premier du genre, cependant! Plus tôt cette année, un bac de recyclage Attack on Titan a également été installé à Oita. Contrairement à la poubelle, celle-ci servait à collecter les bouteilles en polyéthylène téréphtalate, qui sont largement vendues dans les supermarchés, les dépanneurs et les distributeurs automatiques japonais.

Voici une photo de personnes qui nourrissent des bouteilles en plastique pour que le Titan les mange !

Nourrir un Titan avec des bouteilles en plastique au lieu de chair humaine. Photo : CHANGEMENT POUR LE BLEU in大分実行委員会

G/O Media peut toucher une commission

Ces deux éléments devraient remplacer toutes les poubelles et tous les bacs de recyclage dans tout le Japon. Zut, ne vous arrêtez pas là. Mettez-les partout.

La raison, cependant, pour laquelle ils sont installés à Oita est que la préfecture est le lieu de naissance du créateur de Attack on Titan, Hajime Isayama. Jusqu’à présent, la préfecture est plus qu’heureuse d’embrasser le manga et l’anime populaires. En mars, des statues en bronze grandeur nature de l’attaque des Titans Eren, Mikasa et Armin et Mikasa ont également été dévoilées au pied du barrage d’Oyama à Oita. Les trois personnages regardent le barrage, comme s’ils regardaient un Titan scruter. Isayama a pris la parole lors de la dédicace, où il a remercié un public pour les 392 673 $ de dons collectés grâce au financement participatif.

Oita devient rapidement la préfecture de l’Attaque des Titans !