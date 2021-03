L’attaque désespérée d’Intel contre les MacBooks se retourne déjà – .

Intel a lancé une campagne publicitaire massive contre les MacBook M1 il y a quelques semaines, en commençant par une série d’annonces mettant en évidence toutes les façons dont les ordinateurs portables Intel sont meilleurs que les MacBook qui ne sont pas alimentés par des puces Intel. Le M1 est le premier des nombreux processeurs personnalisés Apple qui équiperont les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, car Apple prévoit d’abandonner Intel d’ici 2022. Les MacBook M1 sont plus rapides que la plupart des ordinateurs portables Intel et plus écoénergétiques. Apple fabrique des processeurs 5 nm pour les ordinateurs, ce dont Intel ne peut que rêver. Mais cela n’a pas empêché Intel de proposer des promos qui mettent en évidence toutes les mauvaises choses à propos de la M1 et des comparaisons de choix qui ont rendu les puces Intel bonnes.

Plus récemment, Intel a embauché Justin Long, le gars «Je suis un Mac» des publicités emblématiques «Mac contre PC» d’Apple, et a créé des publicités qui imitent les publicités hilarantes d’Apple, tout comme il a publié un site Web «PC contre Mac» où il met en évidence les avantages des ordinateurs portables Windows par rapport aux Mac. Eh bien, Intel ne cible toujours que les MacBook M1 avec ces campagnes. Mais il s’avère que la campagne se retourne déjà de manière spectaculaire. Les publicités reçoivent beaucoup de vues sur YouTube, mais les gens appuient beaucoup plus sur le bouton Je n’aime pas que sur le bouton J’aime.

Intel est clairement terrifié par ce que promettent les MacBook M1, mais la campagne pourrait nuire à l’entreprise plus qu’elle n’aide. Ce n’est pas comme si les gens arrêteraient soudainement d’acheter des ordinateurs portables Intel maintenant que la puce M1 est réelle. De plus, ce n’est pas comme si les gens voudraient nécessairement des ordinateurs portables Intel pour commencer. Ce que les utilisateurs de Windows recherchent, c’est un ordinateur portable qui exécute Windows. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un Intel à l’intérieur.

Mais Intel pourrait avoir plus peur de ce qu’Apple a déchaîné ici. Apple montre au monde que les puces ARM personnalisées peuvent surpasser Intel. Qualcomm et Samsung pourraient vouloir concurrencer dans cet espace avec leurs propres conceptions, ce qui pourrait nuire à Intel dans les années à venir. Ajoutez à cela la pression d’AMD, et Intel est dans une situation difficile.

Certaines des critiques d’Intel à l’égard des MacBook M1 pourraient être justifiées, comme le problème du dongle, l’incapacité de jouer à des jeux et la prise en charge limitée des écrans externes. Mais les MacBook Intel ont le même problème de dongle, et tous ne sont pas parfaits pour les jeux. Cela dit, Apple n’améliorera le M1 qu’à l’avenir, alors qu’Intel ne peut pas fabriquer ses propres puces 5 nm.

Cela nous amène à la campagne publicitaire qui est censée devenir virale. Il s’avère que les acheteurs savent ce qui se passe et réagissent en conséquence sur YouTube. Intel a publié diverses publicités comparant les PC aux MacBook M1. Tous ont des centaines de milliers de vues, et le nombre de dégoûts est nettement plus élevé pour tous.

Voici les statistiques YouTube après deux jours (au matin du 19 mars):

Justin Gets Real: PC Gaming – 130000 vues, 1800 j’aime, 2600 n’aiment pas.

Justin Gets Real: Écrans tactiles – 150 100 vues, 1 400 mentions J’aime, 3 000 Je n’aime pas.

Justin devient réel: avoir des choix – 338 500 vues, 3 600 j’aime, 6 200 n’aiment pas.

Justin Gets Real: PC Gaming – 163900 vues, 2500 J’aime, 3300 Je n’aime pas.

Justin devient réel: Flexibilité 2 en 1 – 250000 vues, 2300 mentions J’aime, 4500 Je n’aime pas.

