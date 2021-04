L’attaque du Parti démocrate contre les normes du Sénat s’intensifie ⋆ .

Les démocrates du Sénat continuent de rogner les règles du Sénat dans le but de bloquer le plus possible l’agenda du président Joe Biden. En février, les démocrates ont adopté un projet de loi de dépenses de 1,9 billion de dollars en utilisant le processus de réconciliation budgétaire – une procédure accélérée qui ne peut pas être obstruée. Maintenant, sur la base d’un avis récent émis par le parlementaire du Sénat, les démocrates du Sénat peuvent avoir l’occasion de le faire encore, encore et encore.

Plutôt que de renverser l’obstruction législative, un processus de réconciliation ouvert et illimité contourne simplement l’obstruction systématique. Et, bien que toujours soumis à des paramètres budgétaires stricts, une telle décision pourrait encore permettre aux démocrates du Sénat d’apporter des changements spectaculaires à la loi fédérale – sans la contribution qui serait normalement requise des républicains du Sénat.

Chaque année fiscale, le Congrès doit adopter un budget qui fixe un plafond global sur le montant des dépenses discrétionnaires que le Congrès peut adopter cette année-là. Le budget peut contenir des «instructions de réconciliation», qui ordonnent à certains comités du Congrès d’apporter des modifications à la loi actuelle afin de réduire ou d’augmenter les dépenses ou les revenus. Ce paquet de réconciliation est ensuite adopté comme son propre projet de loi via un processus privilégié qui limite le débat et interdit ainsi les efforts d’obstruction. Parce que c’est un véhicule qui ne peut pas faire l’objet d’obstruction, 60 votes ne sont pas nécessaires. Il passe simplement à un seuil de majorité.

En vertu de la loi sur le budget du Congrès, une seule résolution budgétaire peut produire jusqu’à trois projets de loi de réconciliation: l’un portant sur les dépenses, l’autre sur les revenus et enfin, un autre sur la limite de la dette. Le contenu de chaque projet de loi doit respecter les paramètres stricts de l’ABC – par exemple, les dispositions doivent être largement budgétaires et elles ne peuvent pas accroître les impacts sur le déficit au-delà de la fenêtre budgétaire de 10 ans, entre autres critères.

C’est en partie par conception. Parce que la réconciliation est privilégiée – c’est-à-dire qu’elle n’est pas sujette à l’obstruction systématique ou à d’autres obstacles que les sénateurs peuvent utiliser pour retarder ou modifier le processus de passage au Sénat – l’ancien sénateur Robert Byrd, DW.Va., l’auteur de la plupart des restrictions sur la réconciliation (maintenant appelée la règle Byrd), a voulu empêcher l’utilisation abusive du processus de réconciliation pour les éléments non budgétaires.

Pourtant, les démocrates du Sénat ont clairement indiqué leur intention d’éroder autant de frontières que possible autour du processus de réconciliation. Malheureusement, il semble qu’ils aient réussi à franchir le premier obstacle en le faisant, convaincant le parlementaire du Sénat qu’ils peuvent lancer un tout nouveau processus de réconciliation – voire plusieurs – au cours du même exercice.

Selon l’interprétation actuelle, les démocrates du Sénat seraient probablement confrontés à de longues probabilités dans leur capacité à adopter un deuxième paquet de réconciliation substantiel au cours de cet exercice, car leur premier paquet de 1,9 billion de dollars affectait à la fois les dépenses et les revenus. Alors que la loi actuelle permet de modifier et de réconcilier le budget existant, le précédent sénatorial suggère que ces projets de loi de réconciliation ont été très étroitement adaptés.

En 1977, la seule fois où la Chambre et le Sénat ont accepté une troisième résolution budgétaire en un seul exercice, cela a été fait uniquement pour accommoder un renversement soudain par l’administration Carter sur une partie de remboursement d’impôt sur le revenu d’un projet de loi de relance. Lors d’un discours devant le Comité des règles de la Chambre en avril 1977, le président du Comité du budget de la Chambre de l’époque, Robert Giaimo, D-Conn. a parlé de l’étroitesse du projet de loi de réconciliation:

Nous ne voulons rien faire d’autre en ordre et je ne saurais trop insister là-dessus, car nous ne voulons pas rouvrir tout le budget de l’exercice 1977. Nous ne pensons pas que ce serait sage.

Les sénateurs étaient moins polis. Le sénateur Henry Bellmon, R-Okla., A déclaré aux responsables de la Maison Blanche Carter que le contenu de la troisième résolution budgétaire laissait le processus budgétaire «avec un œuf sur le visage». Le président du Comité du budget du Sénat, le sénateur Edmund Muskie, du D-Maine, a qualifié cette décision de «coup dur pour le processus budgétaire du Congrès».

Muskie a précisé plus tard que s’il acceptait à contrecœur la nécessité de s’adapter au changement de politique de Carter, la résolution budgétaire révisée n’était pas le type d’action qui devrait être de routine. Alors que le Sénat commençait le débat, Muskie a noté:

La commission du budget rend compte de cette troisième résolution budgétaire maintenant en raison des graves conditions économiques auxquelles le pays est confronté… Mais la commission tient à souligner que les résolutions supplémentaires devraient être l’exception et non la règle.

Réconciliation sur répétition

Sagesse ou non, il semble que les démocrates du Sénat aient la possibilité de rouvrir l’intégralité du budget de l’exercice 2021 autant de fois qu’ils le souhaitent – renversant le calcul de Muskie et faisant des résolutions supplémentaires la règle plutôt que l’exception.

Le parlementaire du Sénat aurait accepté des arguments qui permettraient aux démocrates du Sénat de modifier leur budget autant de fois qu’ils se sentent obligés au cours de l’exercice, et de suivre ces révisions avec de nouveaux projets de loi de réconciliation qui contournent l’obstruction systématique.

Ce qui semble être une modification relativement mineure des obscures procédures de fonctionnement du Sénat pourrait, dans la pratique, s’avérer assez dramatique. Les projets de loi de réconciliation ont été utilisés pour adopter une législation massivement conséquente dans le passé, y compris la création de COBRA, qui permet aux ex-employés de rester sur le plan de santé de leur ancien employeur, la réforme de la protection sociale de 1996 qui a remplacé les paiements en espèces par des subventions globales aux États, la création de la State Children’s Health Plan, et l’adoption des réductions d’impôts Bush de 2001. En 2010, la réconciliation a été utilisée pour mettre en œuvre la seconde moitié d’Obamacare dans un projet de loi qui a également nationalisé l’industrie des prêts étudiants.

Alors que le Sénat était auparavant limité à n’utiliser la réconciliation qu’une seule fois par exercice, l’opinion du parlementaire semble donner aux démocrates autant de bouchées à la pomme qu’ils le souhaitent. Les démocrates sont toujours limités par les paramètres de la règle de Byrd, mais seulement dans la mesure où ces restrictions ne peuvent pas être subverties de manière créative.

Par exemple, le salaire minimum de 15 $ qui n’a pas pu être traité dans le véhicule de réconciliation de février pourrait être transformé en pénalités fiscales pour les entreprises qui ne se conforment pas – comme le sénateur Ron Wyden, D-Ore., Et le sénateur Bernie Sanders, I -Vt., Ont déjà proposé. Il est probable que les démocrates chercheraient également à faire adopter une partie du projet de loi d’infrastructure de 2 billions de dollars proposé par Biden, ainsi qu’à faire progresser les avantages et peut-être également les changements de statut des immigrants illégaux.

Bien qu’à première vue, de telles dispositions puissent sembler ne pas être conformes aux dispositions de la règle Byrd, les paramètres, comme beaucoup de choses au Sénat, sont sujets à interprétation. Tout comme les démocrates du Sénat ont convaincu le parlementaire du Sénat que les projets de loi de réconciliation répétés et entièrement nouveaux étaient illimités en nombre au cours d’un exercice, les démocrates du Sénat pousseront sans aucun doute le parlementaire à accepter des interprétations élargies de la règle Byrd qui englobent leurs priorités.

Opportunités pour les républicains

Une stratégie législative de réconciliation sur la répétition pour les démocrates peut présenter aux républicains peu de moyens innovants de faire passer leur ordre du jour tout en érodant les règles du Sénat dans le processus. Pourtant, il présente également des opportunités pour les républicains. Avec chaque résolution budgétaire – et encore une fois avec chaque processus de réconciliation – vient une opportunité que le Sénat a rarement vue au cours de la dernière décennie: un processus d’amendement ouvert.

«Vote-a-rama», comme on l’appelle le processus, permet aux sénateurs de proposer des amendements illimités tout en faisant en sorte que chaque sénateur soit inscrit au compte rendu sur les questions controversées du processus. Les anciens dirigeants du Sénat ont été si peu disposés à éviter de déclarer officiellement les sénateurs vulnérables qu’ils ont complètement sauté le processus budgétaire. Mais si les démocrates veulent transformer le Sénat en une machine de réconciliation, les républicains devraient saisir toutes les opportunités pour forcer les démocrates en cycle à voter sur chaque question importante sous le soleil – et faire durer le processus pendant des heures, voire des jours.

Bien qu’il soit encore parfois désigné comme «le plus grand organe délibérant du monde», le Sénat américain est l’ombre de lui-même. Chaque parti qui prend le pouvoir utilise sa position pour annuler lentement les règles, les coutumes et les traditions qui ont fait du Sénat un organe législatif distinct par sa nature délibérative et unique par les droits des minorités habilités conçus pour exiger un consensus plutôt qu’un régime majoritaire strict. La lente érosion du processus budgétaire pour servir des fins partisanes n’est qu’une autre brique dans le mur formant la tombe du Sénat.

Mais, comme les démocrates l’ont appris lorsque l’ancien chef de la majorité Harry Reid, D-Nev., A commencé à défaire l’obstruction sur les nominations judiciaires et ministérielles, ce qui sert un parti à court terme se retourne invariablement contre eux en un ou deux cycles électoraux. Les démocrates peuvent réaliser une quantité significative de gains politiques en engageant le processus de réconciliation, mais ils devraient se préparer à être matraqués avec l’outil qu’ils ont eux-mêmes créé lorsque les choses tourneront à nouveau.

Rachel Bovard est la directrice principale des politiques au Conservative Partnership Institute.