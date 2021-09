L’attaque d’un bus de supporters girondins fait au moins 16 blessés

23/09/2021 à 05:50 CEST

PE / Madrid

UNE attaque contre un fan bus, avant un match de ‘Ligue 1’ française, a quitté au moins 16 personnes légèrement blessées.

Une demi-centaine de supporters montpelliérains ont intercepté le bus des Girondins de Bordeaux ce mercredi et attaqué le véhicule et les supporters à l’intérieur avant le début du match entre les équipes de France, selon le journal ‘Le Parisien’. Plusieurs ambulances ont été envoyées sur les lieux et les forces de sécurité ont contrôlé la situation avant le début du match, à 19h00 (heure locale). Certaines images ont montré les supporters attaqués assis par terre et soignés par les services de santé, alors que le match s’est soldé par une égalité à 3.

Il s’agit de troisième flambée de violence parmi les fans dans quelques semaines dans la ‘Ligue 1’ française. Le week-end dernier, les supporters du “Derby du Nord”, le match entre les équipes de Lens et de Lille, ont fait irruption sur le terrain à la mi-temps et se sont même affrontés lancer des sièges, qui a fait plusieurs blessés.

Fin août, un scénario similaire s’est déroulé lors du match Nice-Marseille, où les supporters ont également envahi la pelouse. Les fans, les officiels et les joueurs ont participé aux affrontements.