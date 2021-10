L’attaque inspirée d’Ansu Fati peut voir Barcelone mener de l’avant

Eh bien, ce n’était certainement pas la meilleure publicité pour Barcelone dimanche soir, mais c’était loin d’être la pire aussi, nous devrions donc être reconnaissants pour les petites miséricordes.

Venir de l’arrière contre une équipe de Valence qui n’est pas trop mal doit être considéré comme un point positif dans une semaine où tout ce qui compte, c’est d’obtenir des points au tableau.

Dans une large mesure, la manière des performances au cours de la demi-douzaine de matchs suivants est quelque peu hors de propos.

Trois résultats positifs de cette semaine feraient des merveilles pour la confiance, et, étant donné à quel point les choses ont été mauvaises jusqu’à présent en 21-22, c’est une victoire en soi.

Osons le dire, peut-être que Ronald Koeman avait raison depuis le début. Le Néerlandais avait toujours soutenu qu’une fois qu’il aurait récupéré ses meilleurs joueurs et joué régulièrement, les Blaugranes auraient une tenue complètement différente.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Le plus bref des camées de Sergio Aguero ne nous a précisément rien dit, bien qu’il y ait beaucoup de temps pour voir comment l’Argentin s’harmonise avec le reste de la ligne de front.

Une ligne de front dans laquelle Ansu Fati semble avoir été le catalyseur d’un retour au Barça auquel nous nous sommes tous habitués. Des balles rapides dans les hommes de devant, une interaction nette, une finition dévastatrice.

C’est mal de mettre autant de pression sur les épaules d’Ansu si tôt dans sa carrière, même si on ne peut s’empêcher de penser qu’il a pris le manteau de Messi à plus d’un titre.

Le jury est toujours sur Memphis Depay à mon avis.

Son mouvement contre Valence était bon et sa passe était correcte, mais est-il le n ° 9 dont le Barca a besoin? Pas si sûr de ça.

Photo par Alex Caparros/.

Il est une nette amélioration de l’esprit de Martin Braithwaite et Luuk de Jong, alors peut-être qu’il a juste besoin d’un peu plus de temps dans le rôle pour trouver une certaine cohérence dans son jeu.

Avec un peu de chance, ce ne sera pas trop long avant qu’Ousmane Dembele puisse être ajouté à la formation de départ, et le Français donnera à l’équipe un peu de zip, de la largeur et quelque chose en plus.

Le problème pour Ronald Koeman sont ses soucis de blessure et pour Joan Laporta, sa situation contractuelle.

Triez les deux et le Barça a toujours un vainqueur du match à Dembele.

Fati-Aguero-Dembele comme premier choix avec Memphis-De Jong-Braithwaite comme remplaçant à trois n’est pas la pire situation pour être en tête, et c’est une position suffisamment saine pour que le club se trouve à ce stade.