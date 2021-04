L’attaque présumée d’Israël contre le site nucléaire iranien de Natanz complique les pourparlers américano-iraniens

Une mystérieuse panne de courant s’est produite dimanche dans l’une des plus importantes installations nucléaires d’Iran, ce que les rapports indiquent qu’il s’agissait probablement d’un acte de cyber-sabotage perpétré par Israël – et cela pourrait avoir de graves ramifications pour l’avenir de l’accord nucléaire de 2015 en déroute.

Le New York Times, citant des sources de renseignement, rapporte que ce qui semble avoir été une «explosion délibérément planifiée» sur le site nucléaire de Natanz dimanche a «complètement détruit» le système d’alimentation des centrifugeuses qui enrichissent l’uranium – un matériau qui, s’il est enrichi à niveaux, peuvent être utilisés pour fabriquer une bombe nucléaire. Cela a provoqué une panne de courant dans l’installation et le redémarrage de la production peut prendre plus de neuf mois.

Si ce calendrier s’avère correct, ce serait un coup dur pour l’avancement nucléaire de Téhéran.

Le moment de l’incident est particulièrement frappant, car il arrive juste alors que les États-Unis, l’Iran et les autres parties à l’accord nucléaire de 2015 se réunissent à Vienne pour discuter de la manière dont les États-Unis et l’Iran peuvent revenir en conformité avec les termes de l’accord. accord.

En vertu de cet accord initial, l’Iran a accepté de réduire considérablement son programme nucléaire – y compris ses efforts d’enrichissement d’uranium – en échange de la levée de certaines des sanctions économiques imposées au pays par les États-Unis.

Mais après que le président de l’époque, Donald Trump, ait unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018 et réimposé ces sanctions, l’Iran a recommencé à enrichir de l’uranium au-dessus des niveaux fixés par l’accord.

La semaine dernière, le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que son pays avait produit 55 kilogrammes (environ 121 livres) d’uranium enrichi à 20 pour cent, contre 17 kilogrammes en janvier.

L’uranium enrichi à 20 pour cent est considéré comme «hautement enrichi», mais c’est loin de l’enrichissement de 90 pour cent nécessaire pour fabriquer du matériel nucléaire pour une bombe. L’Iran a alors affirmé qu’il s’était légèrement rapproché – mais pas particulièrement près – d’avoir réellement suffisamment de matériel pour fabriquer une arme nucléaire.

Pourtant, l’annonce était néanmoins provocante – ce qui, selon la plupart des experts, est exactement le point. La conviction générale est que l’Iran fait ces progrès pour faire pression sur les États-Unis pour qu’ils reviennent à l’accord et une fois de plus la levée des sanctions qui ont entravé l’économie iranienne.

Mais il semble que l’annonce de l’Iran ait suffisamment mis en colère une autre nation pour qu’elle agisse pour tenter de freiner les progrès nucléaires de Téhéran: Israël.

Pourquoi on pense qu’Israël est derrière le black-out

Le Jerusalem Post et le radiodiffuseur public israélien Kan rapportent que le Mossad, l’agence d’espionnage israélienne, a lancé une cyberattaque qui a déclenché l’explosion qui a fermé plusieurs parties de l’installation de Natanz. Les hauts responsables iraniens semblent être d’accord.

Lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a déclaré à l’agence de presse officielle de la République islamique que «les sionistes» – le terme iranien pour Israël – «veulent se venger du peuple iranien pour son succès dans la levée des sanctions oppressives, mais nous ne le ferons pas. permettez-le et nous nous vengerons des sionistes eux-mêmes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accueille ses partisans alors qu’il s’exprime le 24 mars à Jérusalem, en Israël.Amir Levy / .

Plusieurs responsables iraniens ont qualifié la frappe présumée de «terrorisme nucléaire», l’un d’eux affirmant que l’attaque cadrait avec d’autres «crimes contre l’humanité que le régime israélien commet depuis de nombreuses années maintenant».

Il est vrai qu’Israël a agi pendant des années pour interrompre le travail nucléaire de l’Iran. L’été dernier seulement, des explosions se sont produites dans un complexe de production de missiles iranien, une usine d’aluminium et – tout comme le week-end dernier – le site nucléaire de Natanz. Le consensus à l’époque était qu’Israël était responsable de chacune de ces frappes.

Et en novembre dernier, Mohsen Fakhrizadeh, le plus grand scientifique nucléaire iranien, a été tué dans une embuscade par des hommes armés à 64 kilomètres de Téhéran. Cela est arrivé quelques semaines à peine après qu’une agence de surveillance internationale a confirmé que le pays avait pris de nouvelles mesures pour faire sauter les restrictions énoncées dans l’accord nucléaire. Une fois de plus, la croyance au sein des communautés de renseignement et d’experts était qu’Israël avait orchestré l’assassinat.

Il est donc tout à fait possible que Jérusalem soit à l’origine du dernier incident de Natanz.

«Il m’est difficile de croire que c’est une coïncidence», a déclaré dimanche Yoel Guzansky, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv. «Si ce n’est pas une coïncidence, et c’est un gros si, quelqu’un essaie d’envoyer un message selon lequel ‘nous pouvons limiter l’avancée de l’Iran et nous avons des lignes rouges.’»

Le gouvernement israélien confirme ou nie rarement publiquement ses opérations, en partie pour éviter les représailles et pour maintenir un semblant de mystère – et de déni.

Mais le haut officier militaire d’Israël, Aviv Kochavi, a semblé faire allusion à l’implication de son pays quelques heures seulement après que les responsables iraniens ont confirmé l’attaque. «Les opérations d’Israël dans tout le Moyen-Orient ne sont pas cachées aux yeux des ennemis», a-t-il déclaré dimanche à Jérusalem. «Ils nous regardent, voient les capacités et examinent attentivement leurs étapes.»

On ne sait pas si l’administration Biden a eu un avertissement avant la frappe, bien que beaucoup pensent que les États-Unis en ont probablement été informés, car le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin était en Israël au moment de l’incident. L’administration Biden nie fermement toute prescience ou participation, cependant. “Les États-Unis n’ont été impliqués d’aucune manière”, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Quoi qu’il en soit, deux grandes questions se posent à propos de cet épisode. Le premier est de savoir si l’attaque de Natanz pourrait conduire à une plus grande confrontation entre Israël et l’Iran. Les experts à qui j’ai parlé ne le pensent pas vraiment, car Jérusalem a mené bon nombre de ces frappes sans une réponse ouverte et sérieuse de Téhéran.

Ils «correspondent à la manière dont les Israéliens ont tenté de faire reculer le programme iranien dans le passé. En ce sens, les choses se passent comme d’habitude », a déclaré Dalia Dassa Kaye, membre du groupe de réflexion du Wilson Center à Washington, DC.

La seconde est de savoir si l’attaque pourrait faire dérailler les négociations délicates entre l’Iran et les États-Unis pour relancer l’accord nucléaire. Et cela, selon les experts, est certainement possible.

Comment l’attaque de Natanz pourrait avoir un impact sur les négociations d’un accord avec l’Iran

Les signataires du pacte nucléaire de 2015 – l’Iran, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne – ainsi que des représentants de l’Union européenne se sont réunis la semaine dernière à Vienne pour discuter de la manière dont les États-Unis et l’Iran pourraient revenir dans l’accord.

Les tensions étaient déjà fortes, ni Washington ni Téhéran ne voulant paraître céder à l’autre. L’optique importait tellement que la délégation américaine s’est postée dans un hôtel en face de l’hôtel où les Iraniens tenaient leurs réunions, obligeant les diplomates européens à faire la navette.

Des représentants de l’Union européenne, de l’Iran et des signataires de l’accord nucléaire iranien de 2015 au Grand Hotel de Vienne, en Autriche, le 6 avril. Délégation de l’UE à Vienne / Agence Anadolu / .

Même avec ces complications, les États-Unis et l’Iran ont conclu un petit marché: ils ont créé deux groupes de travail, ce qui, selon les normes diplomatiques, est considéré comme un progrès.

Le premier examinera comment les États-Unis peuvent revenir au respect de l’accord, à savoir en levant les sanctions que l’administration Trump a imposées à l’Iran après le retrait des États-Unis. Le deuxième groupe de travail explorera comment l’Iran peut revenir au respect, l’obligeant à restreindre à nouveau son programme nucléaire.

D’autres pourparlers sont prévus à Vienne cette semaine, et les experts affirment que le spectre de l’explosion de Natanz hantera les pourparlers – bien qu’ils soient divisés sur l’impact que cela aura.

Certains disent que cela compliquera les négociations.

«L’attaque de Natanz compliquera sans aucun doute les pourparlers pour rétablir l’accord nucléaire. La fenêtre ne se fermera peut-être pas complètement, mais l’Iran durcira probablement sa position sur la séquence des actions pour que les États-Unis et l’Iran reviennent à la conformité », a déclaré Kelsey Davenport, directeur de la politique de non-prolifération à l’Ars Control Association, qui soutient le retour des États-Unis l’accord. «L’accord nucléaire ne durera pas si ses avantages pour l’Iran sont continuellement compromis.»

Ceux qui avancent cet argument disent que l’Iran a moins d’espace politique pour convenir d’un accord avec les États-Unis maintenant, car cela serait encore plus embarrassant après avoir été attaqué. En conséquence, tout progrès sur ce front sera au mieux retardé et au pire déraillé indéfiniment. «L’Iran n’aime pas avoir l’air de négocier à partir d’une position affaiblie ou sous pression», a tweeté lundi Eric Brewer, qui a travaillé sur les questions nucléaires au Conseil de sécurité nationale de Trump.

D’autres, cependant, disent que retarder de neuf mois l’enrichissement d’uranium de l’Iran affaiblit en fait la position de l’Iran dans les négociations nucléaires. Si Téhéran augmentait son enrichissement pour faire pression sur les États-Unis pour qu’ils reviennent dans le pacte – prouvant essentiellement qu’il continuerait à se rapprocher de plus en plus de l’obtention d’une arme nucléaire à moins que les États-Unis n’acceptent de revenir à l’accord – alors sans la capacité d’enrichir l’uranium aussi rapidement. , cette pression sur Washington diminue potentiellement.

De plus, l’Iran est habitué aux attaques israéliennes. Il ne sera donc pas choqué de changer son objectif à long terme d’obtenir l’allégement des sanctions dont il a désespérément besoin.

Tous les yeux seront rivés sur les négociations à Vienne cette semaine pour voir comment l’Iran réagit. Ce que les négociateurs iraniens choisiront de dire et de faire aura un impact direct sur la rapidité avec laquelle les États-Unis pourront revenir dans l’accord nucléaire iranien – ou s’ils peuvent y revenir du tout.