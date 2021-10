L’attelle de Jorginho mène Chelsea mais des blessures inquiétantes marquent la victoire

Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue des champions alors que les buts d’Andreas Christensen, Kai Havertz et deux penaltys de Jorginho leur ont permis de remporter une confortable victoire 4-0 sur Malmö à Stamford Bridge.

C’était un affichage dominant de l’équipe de Thomas Tuchel, mais cela a eu un coût car Romelu Lukaku et Timo Werner ont tous deux été blessés. Après avoir perdu 1-0 contre la Juventus lors de la dernière sortie de la compétition, le chef des Blues Thomas Tuchel cherchait une réponse. Et il a apporté un certain nombre de changements du côté qui a battu Brentford samedi.

L’Allemand a renforcé sa défense avec le retour d’Antonio Rudiger et Thiago Silva. Et il a également ramené Mason Mount et Jorginho au milieu de terrain, avec Saul Niguez sur le banc.

Jon Dahl Tomasson a renforcé son équipe de Malmö avec le retour de la signature estivale péruvienne Sergio Pena. L’équipe suédoise est dans une forme décente au niveau national alors qu’elle est revenue au sommet de l’Allsvenskan ce week-end.

Mais ils étaient en retard dès la neuvième minute après un bon départ des hôtes à Stamford Bridge. Timo Werner avait déjà raté une occasion décente avant que Christensen ne remporte son premier maillot de Chelsea.

Premier but pour Chelsea se sent ! ?? 2-0 ⚪️ [25′] #CheMal pic.twitter.com/izrzHvhRj8 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 octobre 2021

Et c’est une combinaison d’arrière central qui a fait des dégâts alors que le Danois revenait de volée du centre de Silva. Les Blues ont continué à avancer et Mount a levé un coup franc au-dessus de la barre à la 14e minute.

Les demandes de Jorginho pour un penalty ont été écartées à la 16e minute, mais deux minutes plus tard, ils ont obtenu un tir au but. Lasse Nielsen a fauché Lukaku pour un penalty que Jorginho a envoyé avec autorité.

Lukaku a essayé de continuer après un long traitement, mais le défi a mis fin à sa participation au concours. Malmö a fait son premier effort à l’approche de la demi-heure mais Antonio Colak a tiré au-dessus de la barre.

Cependant, ce n’était qu’un répit temporaire alors que Chelsea attaquait à chaque occasion. Ben Chilwell a tenté sa chance à deux reprises en l’espace de quelques minutes, tirant dessus avant de tirer directement sur Johan Dahlin.

Alors que la mi-temps avançait, Havertz a perdu une occasion en or de porter le score à 3-0 lorsque les jambes de Dahlin ont contrecarré son effort. Et les hôtes ont ensuite subi un deuxième coup de blessure lorsque Werner a semblé tordre un ischio-jambier et a été remplacé par Callum Hudson-Odoi.

La pluie ne peut pas refroidir les esprits de Chelsea

Malmö a opéré un changement significatif à la mi-temps alors qu’Ismael Diawara remplaçait le gardien blessé Dahlin. Mais à peine trois minutes après le début de la deuxième période, le gardien géant récupérait le ballon dans son filet.

Et c’est Havertz qui a terminé le match comme un concours alors que la pluie tombait dans l’ouest de Londres. Hudson-Odoi a glissé l’Allemand après avoir remporté le ballon au milieu de terrain et il a facilement battu le nouveau gardien sous un angle serré.

Cela ne semblait être qu’une question de temps avant qu’ils n’en ajoutent un quatrième et cela est venu de l’endroit à la 57e minute. Le doublé intelligent de Rudiger avec Havertz s’est terminé par son renversement dans la surface, Jorginho martelant la maison à 12 mètres.

Tuchel a ensuite effectué trois changements alors que Cesar Azpilicueta, Chilwell et N’Golo Kante ont été remplacés par Reece James, Marcos Alonso et Niguez.

Chelsea semblait content de voir le match avoir déjà fait les dégâts. Mais Mount aurait dû faire mieux avec un effort de la tête à 10 minutes de la fin.

C’était un triomphe de routine pour les dessus de table de Premier League. Mais il y aura des inquiétudes concernant la paire blessée – en particulier Lukaku.