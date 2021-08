L’attente de 24 ans des Lions britanniques et irlandais pour la victoire de la série en Afrique du Sud se poursuit alors que Morne Steyn tire un penalty dramatique en fin de match pour remporter la victoire des Springboks au Cap malgré l’héroïsme de Finn Russell

in

Les Lions britanniques et irlandais ont subi une défaite 2-1 contre l’Afrique du Sud de manière incroyablement dramatique alors que Morne Steyn a tiré un penalty en fin de match pour remporter une victoire 19-16 pour les Springboks au Cap.

Dans ce qui était une finition mordante, les hôtes ont résisté à un barrage de pression incessant des hommes de Warren Gatland avant que le remplaçant Steyn ne frappe les points gagnants dans les braises mourantes du match pour empêcher les Lions de remporter une première série sur le continent depuis 1997.

.

Steyn a remporté la série pour les hôtes dans les dernières minutes du match

.

Owens a marqué le seul essai de la première mi-temps

Steyn s’est de nouveau avéré être l’ennemi juré, avec son coup de pied tardif dans le décideur étrangement similaire au penalty qu’il a inscrit lors du deuxième match de la série contre les Lions à Pretoria en 2009, qui a égalisé la série avant que les Springboks ne réclament un 2- 1 victoire.

Dans ce qui a été une rencontre mordante du début à la fin, les hommes de Gatland ont terminé la première mi-temps 10-6, avec Finn Russell – qui a remplacé Dan Biggar blessé après 11 minutes – mettant en place l’essai de Ken Owens en choisissant de donner un coup de pied pour le coin plutôt que d’aller chercher les points.

Cheslin Kolbe a ramené les hôtes devant peu de temps après la pause, cependant, se faufilant entre la défense des Lions pour marquer.

.

L’attente des Lions pour la gloire en Afrique du Sud va se poursuivre

L’essai a été attribué à la suite d’un long examen par TMO, qui a jugé que les Springboks n’avaient pas frappé le ballon lors de la préparation.

Russell a égalisé le score peu de temps après, cependant, à la suite d’un penalty insensé d’Eben Etzebeth, qui a poussé l’Écossais au sol inutilement du ballon.

Le penalty de Handre Pollard a remis l’Afrique du Sud devant les poteaux peu de temps après, mais un barrage implacable de la pression des Lions s’est ensuivi, mené par l’industrieux Russell.

Mais à 15 minutes de la fin, les Lions ont fourni une bouée de sauvetage à leurs adversaires car ils n’ont pas réussi à capitaliser avec un penalty à portée de pied.

Russell a opté pour l’essai plutôt que pour les points et les hôtes ont fait compter leur pression sur la mêlée, remportant un penalty pour écarter le danger.

Et Morne Steyn, qui a remplacé Handre Pollard à peine 11 minutes plus tôt, a marqué les points gagnants dans les dernières minutes du match pour que les Lions attendent une autre victoire de la série dans le pays.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.