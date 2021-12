L’attente est terminée : Rocket League Sideswipe débarque sur iOS et Android | Jeux

Rocket League Sideswipe est maintenant disponible pour les appareils mobiles, l’attente est terminée et vous pouvez maintenant le télécharger sur votre téléphone Android et votre iPhone.

Nous ne pouvons plus attendre. Le moment est venu, Rocket League a atterri sur les appareils mobiles et il le fait avec style. Cette version du jeu pour appareils mobiles vient ravir les fans les plus ardents. Le développeur en charge de la création de ce jeu a mis toute la viande sur le gril.

Le jeu vidéo est accompagné du nom de famille SideSwipe pour indiquer qu’il s’agit d’une version différente des ordinateurs. Bien sûr, la meilleure chose à propos de cette version est qu’elle est entièrement gratuite. Tout utilisateur disposant d’un appareil mobile répondant aux exigences du jeu pourra jouer à quelques jeux sans avoir à passer à la caisse.

La principale différence entre la version Android et la version ordinateur est que, sur l’ordinateur de bureau, les commandes lors de la lecture sont en trois dimensions ; tandis que dans les appareils mobiles, à la fois iOS et Android, ceux-ci deviennent en deux dimensions pour essayer de faciliter l’adaptation des utilisateurs.

Bien sûr, le reste du jeu a presque tout de la version informatique. En fait, il possède également les fonctionnalités de personnalisation typiques du jeu principal. Ainsi, vous pouvez laisser la voiture comme vous le souhaitez afin d’avoir un véhicule pratiquement unique lorsqu’il s’agit de traiter avec le reste des utilisateurs.

De plus, les modes de jeu intégrés permettent de jouer à la fois contre un joueur et à deux. Bien sûr, vous pouvez convaincre vos amis de télécharger le jeu, de les ajouter plus tard et de jouer à des jeux multijoueurs. Bien sûr, même si Rocket League SideSwipe est gratuit, il a le bug des jeux Android.

À l’intérieur du jeu, il existe des achats intégrés qui vous permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’intérieur du jeu, même si elles visent à personnaliser la voiture utilisée dans les jeux.