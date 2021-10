« L’attente plus longue des MPME pour une nouvelle politique de commerce extérieur pourrait étouffer leur croissance »

Ce qu’il faut, c’est que le nouveau FTP embrasse les choix en évolution rapide et utilise l’explosion dans le domaine du commerce réalisée à l’aide de la technologie et d’Internet au lieu des moyens traditionnels hors ligne.

Commerce, importation et exportation pour les MPME : Les directives officielles qui déterminent la manière dont l’importation et l’exportation de biens et de services se dérouleront sont à nouveau retardées. La politique de commerce extérieur (FTP) visant à une croissance substantielle, doublant le pourcentage du commerce mondial conduit par l’Inde, a été considérée comme le coup de pouce nécessaire au cours d’une année pleine de nouvelles opportunités découlant des inquiétudes suscitées par la guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine.

L’Inde est en train de devenir la plaque tournante mondiale de la fabrication et de la vente au détail, ouvrant la porte à une augmentation du commerce. Un rapport de Cushman et Weikfield a classé l’Inde comme la deuxième destination de fabrication mondiale, devant les États-Unis et a souligné que l’intérêt accru pour l’Inde est aidé par le succès avéré du pays à répondre aux exigences d’externalisation.

À une époque où l’Inde pourrait bénéficier de délocalisations d’usines de Chine vers d’autres régions d’Asie en raison d’une base déjà établie dans les domaines pharmaceutique, chimique et de l’ingénierie, un FTP au point mort ne fera que retarder la croissance imminente du commerce.

Au cœur du problème se trouvent les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) indiennes. Le secteur constitue l’épine dorsale de l’économie indienne et contribue à environ 29 pour cent du PIB par le biais de son commerce national et international, ce qui le rend essentiel pour atteindre les objectifs ambitieux du commerce d’exportation.

Impact du FTP étendu sur les MPME

Faire face à la hausse des coûts des intrants et du carburant : La pandémie a considérablement augmenté les coûts des intrants et les coûts du carburant, tous deux essentiels au succès opérationnel des MPME. Il y a une augmentation des prix des matières premières telles que les métaux, les plastiques ainsi qu’une pénurie de conteneurs d’expédition et de main-d’œuvre, ce qui aggrave les choses. Les MPME ont du mal à tirer pleinement parti de l’augmentation de la demande et espèrent que le nouveau FTP atténuera leurs difficultés.

Adopter le commerce électronique pour les micro-entreprises : Avec le monde ouvrant ses bras au commerce mondial sans couture via Internet, le FTP renouvelé a été présenté pour permettre et encourager les produits spécifiques à l’Inde à petit prix, qui sont largement acceptés et demandés dans le monde entier. Un retard dans l’extension de l’aide aux exportateurs de ces produits ne fait que prolonger une opportunité perdue depuis longtemps.

Programme de renforcement des exportations de services en provenance de l’Inde (SEIS) : Dans le cadre de ce régime, une incitation de 3 à 7% des recettes nettes en devises est accordée aux exportateurs de services notifiés en Inde. Une modification du plafond minimum pour les revenus nets en devises éligibles au titre du régime et des remboursements plus rapides de la TPS aux services mondiaux avec une croissance robuste en raison de covid-19, étaient indispensables avec le nouveau FTP. Une extension du déploiement du FTP ne ferait que rendre difficile pour les MPME d’exploiter le potentiel des nouvelles opportunités qui s’offrent à elles.

Étendre les incitations aux MPME aux exportateurs : Le FTP renouvelé pourrait changer le sort des exportateurs si les incitations accordées aux commerçants de détail et de gros dans le cadre de la catégorie MPME sont également étendues aux exportateurs. Un retard dans la direction laisse les exportateurs se débrouiller seuls sans l’aide du gouvernement.

Dans l’ensemble, certains des plans du gouvernement pour la FTP 2021-2026, tels que l’identification des produits et services potentiels dans chaque district, la cartographie des produits d’indication géographique (IG) et la mise en place de panels de promotion des exportations de district dans le cadre de leur initiative ciblant les petites entreprises et les agriculteurs et la réduction des contraintes nationales et étrangères liées à la politique et l’amélioration de la facilité de faire des affaires, sont des pas dans la bonne direction.

Ce qu’il faut, c’est que le nouveau FTP embrasse les choix en évolution rapide et utilise l’explosion dans le domaine du commerce réalisée à l’aide de la technologie et d’Internet au lieu des moyens traditionnels hors ligne.

Objectif d’exportation de 400 milliards de dollars

Le ministre du Commerce et de l’Industrie de l’Union, Piyush Goyal, a fixé un objectif d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’année 2021-2022 afin de répondre à la vision du Premier ministre Modi de se mondialiser : « Make in India for the World » au début du mois d’août. Dans son appel aux MPME, Goyal a insisté sur la nécessité de maintenir la dynamique des exportations au cours des huit prochains mois, avec 34 milliards de dollars d’exportations par mois pour atteindre cet objectif. Il a demandé à la communauté des exportations de cibler 2 000 milliards d’exportations d’ici 2030, dont 1 000 milliards d’exportations de marchandises et 1 000 milliards d’exportations de services.

Conclusion

L’Inde compte environ 6,3 millions de MPME, qui peuvent aider en adoptant d’abord la technologie, puis en innovant elles-mêmes pour atteindre l’objectif de commerce d’exportation. Le manque d’activités de production basées sur la technologie et le faible investissement dans la recherche et le développement sont deux facteurs importants qui ont gravement affecté le secteur. Jusqu’à ce qu’un FTP prioritaire pour les MPME soit annoncé, elles doivent rechercher de l’aide, par exemple, auprès d’institutions universitaires pour fournir des services de recherche et développement pour l’innovation de leurs produits et adopter la technologie à chaque étape du processus d’exportation. Et jusque-là, mettre les MPME sur un pied d’égalité avec leurs concurrents mondiaux et augmenter leurs chances de croître plus rapidement restera un rêve tiré par les cheveux.

Pushkar Mukewar est PDG et co-fondateur de Drip Capital. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

